Трамп змінив підхід до депортацій: припинено рейди на фермах, у готелях і ресторанах - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа змінила напрям своєї політики із масових депортацій та наказала зупинити рейди та арешти на підприємствах сільського господарства, у готельно-ресторанному секторі та харчовій промисловості. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

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Зазначається, що таке рішення свідчить про те, що жорстка імміграційна політика Трампа почала шкодити тим галузям і виборцям, підтримку яких він не хоче втратити — передусім фермерам і власникам бізнесу в сфері обслуговування.

Нові вказівки надійшли після протестів у Лос-Анджелесі проти імміграційних облав, зокрема на фермах.

Цього тижня Трамп визнав, що його жорсткі дії шкодять американським аграріям та готельно-ресторанному бізнесу.

У службовому листі, який у четвер, 12 червня, розіслав високопоставлений співробітник Міграційної і митної правоохоронної служби США (ICE) Татум Кінг, вказано призупинити всі операції на робочих місцях у сільському господарстві, включно з м’ясокомбінатами, у ресторанах і готелях. Водночас, розслідування щодо торгівлі людьми, відмивання коштів чи наркоторгівлі в цих галузях залишаються дозволеними. Проте агенти більше не повинні затримувати людей, які просто перебувають у США без документів, але не мають кримінального минулого.

Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило ці зміни. Його речниця Тріша Маклафлін наголосила, що зусилля тепер будуть зосереджені на затриманні "найнебезпечніших" нелегальних мігрантів із кримінальним минулим.

Хоча раніше Трамп обіцяв депортувати всіх мігрантів без легального статусу, останні дії адміністрації свідчать про зміщення пріоритетів. У соцмережах Трамп написав, що фермери й готельєри скаржаться на втрату надійних працівників, яких складно замінити.

Згідно з джерелами в Білому домі, президент ухвалив це рішення після того, як міністерка сільського господарства Брук Роллінз донесла йому занепокоєння фермерів через дії ICE. Також на Трампа вплинули побоювання деяких республіканців із сільських штатів, які вважають, що імміграційна політика б'є по агросектору.

Однак нові вказівки про призупинення операцій стали несподіванкою для агентів ICE. Один із чиновників зазначив, що співробітники ще не знають, як саме реалізовувати нову політику без чіткого сигналу з Білого дому.

У своєму листі Кінг прямо визнав, що через нові обмеження ICE втратить багато потенційних цілей для арештів.

Що відомо про протести мігрантів у Лос-Анджелесі

The Washington Post повідомляв, що у Лос-Анджелесі ввечері 6 червня пройшли протести через масштабні рейди служби імміграції ICE.

Директорка Коаліції за гуманні права іммігрантів Анжеліка Салас, заявила на прес-конференції в п'ятницю, що по всьому місту було проведено сім рейдів, зокрема у двох магазинах Home Depot, магазині пончиків та оптовому продавці одягу.

Вона сказала, що її організація підтвердила, що під час цих операцій було затримано понад 45 осіб, які вона назвала "випадковими обшуками", що, схоже, проводилися без ордера.

Політика Трампа щодо мігрантів

У січні адміністрація Трампа анулювала дозволи на в'їзд до США для 10 000 біженців, включаючи 1600 афганців.

Серед постраждалих - помічники американських військових та родичі діючих військовослужбовців США.

Крім того, у США вже попередили іммігрантів, що батьки дітей, народжених у Сполучених Штатах, не мають "імунітету" від депортації.

В кінці травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа припинити дію програми CHNV, що захищала понад 500 тисяч мігрантів. Це рішення ставить під загрозу депортацію для вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що адміністрація Трампа планувала перемістити тисячі нелегальних мігрантів, серед яких громадяни України та інших союзних країн, до військової бази в Гуантанамо-Бей для розвантаження переповнених центрів.