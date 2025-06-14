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Трамп задекларував понад 600 млн доларів доходу від криптовалюти та бізнесу - Reuters

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Дональд Трамп оприлюднив фінзвіт, де вказано понад 600 млн доларів доходу від криптовалют, гольф-клубів та інших підприємств. Також він отримав мільйони від продажу Біблії.

Трамп задекларував понад 600 млн доларів доходу від криптовалюти та бізнесу - Reuters

Президент США Дональд Трамп оприлюднив свою фінансову декларацію. Згідно з документом він отримав понад $600 млн доходу від криптовалют, гольф-клубів, ліцензування та інших підприємств. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Фінансова декларація була підписана 13 червня та не містила інформації про період, який вона охоплює. Водночас деякі дані в декларації дозволяють припустити, що це було до кінця грудня 2024 року, що виключає більшу частину грошей, зібраних криптовалютними підприємствами родини Трампа.

За підрахунками видання, загалом Трамп задекларував активи на суму щонайменше $1,6 млрд.

Раніше він заявив, що передав свої бізнеси в траст, яким керують його діти, але оприлюднені дані свідчать про те, що доходи з цих джерел все одно надходять до президента, і це дало привід для звинувачень у конфлікті інтересів.

Деякі з бізнесів Трампа у таких сферах, як криптовалюта, виграють від змін у політиці США під його керівництвом та стали джерелом критики, пише Reuters.

Один мемкойн, випущений президентом на початку цього року - $TRUMP приніс комісійні у приблизно $320 мільйонів, хоча публічно невідомо, як ця сума була розподілена між контрольованою Трампом організацією та її партнерами.

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Окрім комісій за мемкойн, сім'я Трампа заробила ще понад $400 мільйонів від World Liberty Financial, децентралізованої фінансової компанії. У своїх деклараціях Трамп вказав $57,35 мільйона від продажу токенів World Liberty.

Статки американського президента охоплюють і значну частку у компанії Trump Media&Technology Group (DJT.O), яка володіє соцмережею Truth Social, йдеться у повідомленні.

Крім активів і доходів від своїх бізнес-проєктів, Трамп задекларував щонайменше $12 мільйонів доходу у вигляді відсотків, і дивідендів від пасивних інвестицій на загальну суму щонайменше $211 млн, свідчать підрахунки Reuters.

Три гольф-курорти Трампа в Джупітері, Доралі і Вест-Палм-Біч, та приватний клуб для членів у Мар-а-Лаго, принесли Трампу ще щонайменше $217,7 млн доходу. Trump National Doral, великий гольф-центр в районі Маямі, був найбільшим джерелом доходу сім'ї Трампа – $110,4 млн.

Також Трамп отримав роялті від різних угод - $1,3 мільйона від Greenwood Bible, це "єдина Біблія, офіційно схвалена Лі Грінвудом і президентом Трампом", та $2,8 мільйона від Trump Watches, $2,5 мільйона від Trump Sneakers and Fragrances.

За даними Reuters, часто декларація вказує лише діапазони вартості активів і доходів, а для підрахунків використовували нижню межу, тому реальна вартість активів і прибутків Трампа, найімовірніше, ще вища.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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