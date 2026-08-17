Binance передала рф персональні дані айтівця, якого звинувачують у донаті ЗСУ - Reuters

Криптобіржа Binance надала росії персональні дані росіянина Юрія Беленького, якого Слідчий комітет рф звинувачує у донатах Силам оборони України, зокрема першому корпусу Національної гвардії України "Азов". Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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"Минулого року Binance передала російській владі дані про пожертви у криптовалюті на користь українських кампаній зі збору коштів, які були використані як докази для висунення звинувачень у фінансуванні тероризму проти російського ІТ-фахівця", - пише видання.

Зазначається, що хоча для таких компаній, як Binance, є нормальною практикою виконувати законні запити правоохоронних органів країн, де вони ведуть діяльність, щодо надання інформації про клієнтів, найбільша у світі криптовалютна біржа у 2023 році заявила, що повністю вийшла з росії.

Повідомляється, що протягом останніх кількох років багато російських громадян використовували такі біржі для підтримки рухів, які москва згодом визнала екстремістськими або терористичними.

За словами правозахисників, які відстежують ці справи, у росії було притягнуто до відповідальності та засуджено кілька десятків осіб, які зробили такі пожертви. Агентству Reuters не вдалося встановити точну кількість.

Слідчий комітет росії, який займається розслідуванням тяжких кримінальних справ, у жовтні заявив, що ІТ-фахівець Юрій Беленький, затриманий у вересні 2025 року, переказав понад 700 доларів полку "Азов".

Документи, з якими ознайомилося агентство Reuters, стосуються виключно справи Беленького, і виданню не вдалося встановити, чи були залучені до розслідування російських правоохоронних органів інші особи, які здійснювали пожертви за допомогою криптовалюти, або чи надавала Binance російським правоохоронним органам інформацію про інших користувачів.

Перший корпус "Азов" Національної гвардії України заявив, що не розголошує імена донорів. Беленький, який має російський паспорт та болгарський дозвіл на проживання, наразі перебуває в російській в’язниці в очікуванні суду.

Нагадаємо

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance з наступного місяця втратить дозвіл на обслуговування клієнтів Європейського Союзу, оскільки її заявку на ліцензію відхилять.