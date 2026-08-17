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Binance передала рф персональные данные айтишника, которого обвиняют в донате ВСУ - Reuters

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Криптобиржа Binance, по данным Reuters, предоставила российским властям персональные данные айтишника, которого обвиняют в донатах в пользу "Азова". Эти данные стали доказательствами в российском уголовном деле.

Binance передала рф персональные данные айтишника, которого обвиняют в донате ВСУ - Reuters

Криптобиржа Binance предоставила россии персональные данные россиянина Юрия Беленького, которого Следственный комитет рф обвиняет в донатах Силам обороны Украины, в частности первому корпусу Национальной гвардии Украины "Азов". Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Детали

"В прошлом году Binance передала российским властям данные о пожертвованиях в криптовалюте в пользу украинских кампаний по сбору средств, которые были использованы как доказательства для выдвижения обвинений в финансировании терроризма против российского IT-специалиста", — пишет издание.

Отмечается, что хотя для таких компаний, как Binance, нормальной практикой является выполнение законных запросов правоохранительных органов стран, где они ведут деятельность, о предоставлении информации о клиентах, крупнейшая в мире криптовалютная биржа в 2023 году заявила, что полностью ушла из россии.

Сообщается, что в течение последних нескольких лет многие российские граждане использовали такие биржи для поддержки движений, которые москва впоследствии признала экстремистскими или террористическими.

По словам правозащитников, отслеживающих эти дела, в россии к ответственности были привлечены и осуждены несколько десятков человек, которые делали такие пожертвования. Агентству Reuters не удалось установить точное количество.

Следственный комитет россии, занимающийся расследованием тяжких уголовных дел, в октябре заявил, что IT-специалист Юрий Беленький, задержанный в сентябре 2025 года, перечислил более 700 долларов полку "Азов".

Документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, касаются исключительно дела Беленького, и изданию не удалось установить, были ли привлечены к расследованию российскими правоохранительными органами другие лица, осуществлявшие пожертвования с помощью криптовалюты, или предоставляла ли Binance российским правоохранительным органам информацию о других пользователях.

Первый корпус "Азов" Национальной гвардии Украины заявил, что не разглашает имена доноров. Беленький, имеющий российский паспорт и болгарский вид на жительство, в настоящее время находится в российской тюрьме в ожидании суда. 

Напомним 

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance со следующего месяца лишится разрешения на обслуживание клиентов Европейского союза, поскольку ее заявку на лицензию отклонят. 

Павел Башинский

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