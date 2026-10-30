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Біткоїн впав на тлі злому Binance на $6,3 млрд, атаку приписують хакерам з КНДР

Київ • УНН

 • 126 перегляди

TRM Labs пов’язала атаку на Binance з північнокорейським угрупованням TraderTraitor. Біржа заморозила $3 млрд і призупинила виведення. Bitcoin впав на тлі новин про атаку на Binance.

Біткоїн впав на тлі злому Binance на $6,3 млрд, атаку приписують хакерам з КНДР

Північнокорейські хакери стояли за атакою на криптовалютну біржу Binance на суму 6,3 мільярда доларів, за даними американської аналітичної компанії блокчейну TRM Labs. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

"Зловмисник вивів приблизно 6,36 мільярда доларів з гаманців Binance на десяти блокчейнах, більшу частину приблизно за 20 хвилин", – йдеться в дописі TRM Labs у блозі на їх вебсайті.

"TRM приписує атаку TraderTraitor, елітному хакерському підрозділу Північної Кореї, на основі надійної розвідки про мережу та поза нею. Ми робимо цей висновок із високим ступенем впевненості", - вказали у TRM Labs.

Як повідомляє Bloomberg, у п'ятницю, 30 жовтня, Binance Holdings повідомила, що постраждали кошти обсягом 6,3 мільярда доларів, з яких 3 мільярди доларів у криптовалюті заморожені, і компанія призупинила всі операції з виведення коштів, поки співпрацює з правоохоронними органами і завершує модернізацію системи безпеки. Очікується, що виведення коштів поновиться до неділі, повідомив співзасновник Йі Хе у повідомленні в X.

Компанія покриє всі збитки і "засоби користувачів у безпеці", йдеться в повідомленні.

Цей злом став ударом для галузі, що розвивається, що прагне до розширення в традиційні фінанси. До цього найбільший публічно відомий хакерський криптовалютний злом стався на біржі Bybit у лютому 2025 року, внаслідок якого зловмисники викрали токени на суму майже 1,5 мільярда доларів.

Відомі раніше епізоди крадіжок і шахрайства серед криптогігантів, таких як FTX і Mt. Gox, підготували ґрунт для затяжних ведмежих ринків, які індустрія намагалася залікувати в межах обіцяної президентом США Дональдом Трампом нової ери регулювання криптовалют.

Найбільший токен Bitcoin впав на тлі новин про атаку на Binance, вперше за більш ніж місяць опустившись нижче за 77 000 доларів. Пізніше протягом азійського торгового дня він частково компенсував втрати, торгуючись на рівні близько 78 400 доларів о 14:45 за сінгапурським часом.

Юлія Шрамко

СвітТехнологіїФінанси
Кібератака
Binance
Біткойн
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Північна Корея
Сінгапур
Сполучені Штати Америки