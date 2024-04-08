ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info
Очередная атака рф на Херсон: пострадала 45-летняя женщина
Над Чехией снова появился песок из Сахары - СМИ
Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении
В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина
Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский
На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб
Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины
"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский
Популярные
В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме
Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие
В Запорожье взрыв - ОВА
В Одессе прогремел взрыв
Публикации
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info
Российские оккупанты сняли погрузку украинского зерна на корабли в порту Мариуполя, при этом было идентифицировано по меньшей мере три сухогруза, а также несколько зернотрейдерских компаний, причастных к экспорту похищенного зерна с украинских территорий.
Очередная атака рф на Херсон: пострадала 45-летняя женщина
45-летняя женщина пострадала от российского обстрела Херсона вечером, она получила травму головы, но отказалась от медицинской помощи.
Над Чехией снова появился песок из Сахары - СМИ
Песчаная пыль из Сахары, которую ветер переносил над западной частью Чехии, повлияла на работу солнечных электростанций.
Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский
Если Конгресс не одобрит помощь - Украина проиграет войну против россии, что может привести к нападению россии на другие страны, предупредил Президент Украины Владимир Зеленский.
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении
Правоохранителю сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.
В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина
В Киеве во время комендантского часа полиция задержала двух наркодилеров, которые перевозили 15 кг амфетамина.
Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский
Украина работает над новыми оборонными пакетами и шагами для усиления давления на россию. По словам Зеленского, Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.
На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб
В течение суток, 8 апреля, на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений. противник нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Вследствие российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины
Том Своззи, представитель Демократической партии США, призвал вернуть Украину на первые полосы американских газет, подчеркнув важность дальнейшей помощи США для прекращения агрессии путина, которую он сравнил со Второй мировой войной, поскольку путин не остановится в Украине, и в интересах Америки остановить его сейчас.
"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что сейчас максимальное внимание уделяется энергетической ситуации, поддержке людей и бизнеса в Харькове и области, а также усилиям, направленным на усиление противовоздушной обороны в регионе.