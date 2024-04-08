О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info

Российские оккупанты засветили на видео, как грузят на суда украинское зерно в порту Мариуполя. По меньшей мере три сухогруза идентифицировали журналисты Bihus.Info. Они также выяснили несколько фирм-зернотрейдеров, фигурирующих в документах о загрузке зерна на эти суда. Об этом говорится в их последнем материале, передает УНН.

Детали

Согласно собранным материалам журналистов, первый корабль с украденным зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года. Захватчики тогда даже не скрывали номера и названия судов, наоборот - хвастались собственными преступлениями, снимая сюжеты для российского телевидения.

Неоднократно в кадры роспропаганды попадал процесс погрузки зерна на контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовской "УК "Река-Море" российского предпринимателя Геннадия Арустамова, в прошлом капитана буксира.

Журналисты подкрепили это данные, и информацией из трекинговых сервисов, подтверждающих пребывание этих судов в оккупированном украинском порту и дальнейшее передвижение в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск.

россия продолжает вывозить морем украденное украинское зерно - СМИ

Bihus.Info выяснили, что фотом оккупантов в Мариуполе руководит российская госкомпания "Роскапстрой". И она до сих пор не под санкциями в ЕС и Великобритании. Хотя такие действия россиян, как вывоз зерна с оккупированных территорий, подпадают под уголовную ответственность, ведь суда не получают разрешение от украинской пограничной службы, а украинские органы власти в оккупированных портах отсутствуют.

Согласно документам, предоставленным Bihus.Info центром "Миротворец", зерно с оккупированных территорий вывозили несколько компаний.

В частности, на все три упомянутых судна в 2023 году грузила пшеницу российская фирма "Санагро", зарегистрированная в Ростове-на-Дону в конце 2022-го. Она принадлежит Николаю Мищуку, который ранее баллотировался в Украине от аграрного объединения "Заступ", а сейчас, по данным российского реестра компаний, имеет российское гражданство. - отметили журналисты.

В документах также фигурируют московская компания "Зоркая фуд", записанная на россиянина Владимира Наумова и белоруску Татьяну Пашкевич, и "Аста Групп", зарегистрированная в оккупированном Донецке, принадлежит гражданину России Роберту Асатряну.