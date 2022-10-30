рф продає крадене українське зерно до Туреччини - розслідування Financial Times

Повідомляється, що ще в червні в захопленому Бердянську росіяни створили структуру - «Державний зерновий оператор», яку очолив бізнесмен із санкт-петербурга микита бусел.

Ця компанія не зареєстрована в Україні та росії. Вона мала формувати «державний фонд зерна», однак насправді перепродавала крадене українське зерно.

Так, саме один із вантажів, проданих цією структурою, відстежили журналісти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сирія отримала вкрадене росією українське зерно

Зазначається, що для експорту партії зерна було виявлено судно Pawell, яке ймовірно належить фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

31 липня судно Pawell прибуло до Керченської протоки, потім, коли в Бердянську підготували вантаж, судно раптово 10 серпня вимкнуло свою систему сигналізації, зникло з радарів і вирушило в напрямку порту Бердянська.

На судно завантажили пшеницю вагою 2675 тонн, після чого Pawell повернулося до Керченської протоки і увімкнуло транспондер.

Там росіяни підготували фіктивний пакет документів, який свідчить про те, що пшеницю нібито завантажили в російському порту Кавказа, розташованому в Керченській протоці, а не в Бердянську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корабель рф із краденим українським зерном вийшов із турецького порту

Ключову роль в організації перевезення Pawell зіграла російська компанія «Геос». Її власник, російський бізнесмен Ігор Пожидаєв, багато років займався торгівлею зерном у регіоні та за межами окупованого Криму, як показують російські ділові документи.

«Це зерно не має відношення ні до Запоріжжя, ні до України. Воно стосується Порту Кавказ, на який є всі відповідні документи, від торгово-промислової палати рф до контрактів із фермерами, які його вирощували, в яких я його купив, разом з усіма рахунками і квитанціями і так далі", - заявив Пожидаєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У порт Туреччини увійшов корабель із зерном з окупованого Бердянська. Київ закликав Анкару вжити заходів

Отримавши документи, судно вирушило в бік Туреччини. Після першої невдалої спроби розвантажитися в порту Самсун Pawell знову відключило транспондер, і коли його побачили наступного разу воно вже було порожнім.

Кінцевим пунктом призначення 26 вересня був східнотурецький порт Хопа.