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рф продає крадене українське зерно до Туреччини - розслідування Financial Times

рф продає крадене українське зерно до Туреччини - розслідування Financial Times

Київ • УНН

 • 280949 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росія краде українське зерно і продає його іншим країнам. Журналістам вдалося встановити, як росіяни перевезли крадене українське зерно до Туреччини, передає УНН з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що ще в червні в захопленому Бердянську росіяни створили структуру - «Державний зерновий оператор», яку очолив бізнесмен із санкт-петербурга микита бусел.

Ця компанія не зареєстрована в Україні та росії. Вона мала формувати «державний фонд зерна», однак насправді перепродавала крадене українське зерно.

Так, саме один із вантажів, проданих цією структурою, відстежили журналісти.

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Зазначається, що для експорту партії зерна було виявлено судно Pawell, яке ймовірно належить фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

31 липня судно Pawell прибуло до Керченської протоки, потім, коли в Бердянську підготували вантаж, судно раптово 10 серпня вимкнуло свою систему сигналізації, зникло з радарів і вирушило в напрямку порту Бердянська.

На судно завантажили пшеницю вагою 2675 тонн, після чого Pawell повернулося до Керченської протоки і увімкнуло транспондер.

Там росіяни підготували фіктивний пакет документів, який свідчить про те, що пшеницю нібито завантажили в російському порту Кавказа, розташованому в Керченській протоці, а не в Бердянську.

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Ключову роль в організації перевезення Pawell зіграла російська компанія «Геос». Її власник, російський бізнесмен Ігор Пожидаєв, багато років займався торгівлею зерном у регіоні та за межами окупованого Криму, як показують російські ділові документи.

«Це зерно не має відношення ні до Запоріжжя, ні до України. Воно стосується Порту Кавказ, на який є всі відповідні документи, від торгово-промислової палати рф до контрактів із фермерами, які його вирощували, в яких я його купив, разом з усіма рахунками і квитанціями і так далі", - заявив Пожидаєв.

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Отримавши документи, судно вирушило в бік Туреччини. Після першої невдалої спроби розвантажитися в порту Самсун Pawell знову відключило транспондер, і коли його побачили наступного разу воно вже було порожнім.

Кінцевим пунктом призначення 26 вересня був східнотурецький порт Хопа.

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