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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В порт Турции вошел корабль с зерном из оккупированного Бердянска. Киев призывает Анкару принять меры

Киев • УНН

 • 188320 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В турецкий порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина уже обратилась к турецкой стороне с просьбой принять неотложные меры. Об этом написал посол Украины в Турции Василий Бондарь в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Имеем хорошую коммуникацию и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета", – написал украинский посол.

Детали

Ранее сегодня журналист Осман пашаев сообщил, что сегодня судно Zhybek Zholu с зерном из оккупированного Бердянска зашло в турецкий порт Karasu на Черном море.

По его информации, судовладелец Zhybek Zholu в Казахстане.

Ранее

Как писал УНН, прокуратура автономной республики Крым и города Севастополя начала уголовное производство по факту вывоза россией краденого украинского зерна через временно оккупированный Крым.

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