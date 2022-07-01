У порт Туреччини зайшов корабель із зерном з окупованого Бердянська. Київ закликає Анкару вжити заходів

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"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України", - написав український посол.

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Раніше сьогодні журналіст Осман пашаєв повідомив, що сьогодні судно Zhybek Zholu із зерном з окупованого Бердянська зайшло до турецького порту Karasu на Чорному морі.

За його інформацією, судновласник Zhybek Zholu у Казахстані.

Раніше

Як писав УНН, прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом вивезення росією краденого українського зерна через тимчасово окупований Крим.