У порт Туреччини зайшов корабель із зерном з окупованого Бердянська. Київ закликає Анкару вжити заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У турецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. Україна вже звернулась до турецької сторони з проханням вжити невідкладних заходів. Про це написав посол України у Туреччині Василь Бондар у Facebook, пише УНН.
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"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України", - написав український посол.
Деталі
Раніше сьогодні журналіст Осман пашаєв повідомив, що сьогодні судно Zhybek Zholu із зерном з окупованого Бердянська зайшло до турецького порту Karasu на Чорному морі.
За його інформацією, судновласник Zhybek Zholu у Казахстані.
Раніше
Як писав УНН, прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя розпочала кримінальне провадження за фактом вивезення росією краденого українського зерна через тимчасово окупований Крим.