Враг атаковал энергообъекты в Одесской области, в нескольких районах перебои с электричеством
Киев • УНН
Из-за ударов в части Болградского и Белгород-Днестровского районов возникли перебои с электроснабжением. Пострадавших нет.
Армия рф атаковала объекты энергетики на юге Одесской области, зафиксированы перебои с электричеством в нескольких районах. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Враг атаковал объекты энергетики на юге Одесской области. В результате ударов зафиксированы перебои с электроснабжением в части Болградского и Белгород-Днестровского районов области. Пострадавших, к счастью, нет
По его словам, в настоящее время энергетики оценивают последствия атак и работают над восстановлением.
россия ночью и утром била в основном по энергетике - последствия и отключения света по регионам18.11.26, 10:36 • 29264 просмотра