Армия рф атаковала объекты энергетики на юге Одесской области, зафиксированы перебои с электричеством в нескольких районах. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Враг атаковал объекты энергетики на юге Одесской области. В результате ударов зафиксированы перебои с электроснабжением в части Болградского и Белгород-Днестровского районов области. Пострадавших, к счастью, нет - сообщил Кипер.

По его словам, в настоящее время энергетики оценивают последствия атак и работают над восстановлением.

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