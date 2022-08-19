Сирия получила украденное россией украинское зерно - посольство

Цитата

"По нашей информации, судно SV KONSTANTIN пришвартовалось в Сирии – на борту было зерно, похищенное и незаконно перевезенное российскими оккупационными войсками", – сообщили агентству AFP в посольстве Украины в Бейруте.

Детали

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил ранее в Facebook, что эта очередная морская эпопея – с российским судном "св. константин", которое было загружено краденой украинской пшеницей в Севастополе – началась еще неделю назад.

"Судно заявило портом назначение Бейрут и было совсем недалеко от Ливана. По отработанной схеме обратились к ливанским властям. Провели консультации с нашим послом в Анкаре Василием Бондарем, поскольку его уже задержали перед этим в Турции. В результате в Ливан его не впустили, поплыл дальше по пути российского военного корабля. Как всегда, исключил AIC и оказался в Сирии", - сообщил посол.

Дополнение

По данным посла, украденное украинское зерно перевозят 87 судов.