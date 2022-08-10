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Крадене українське зерно перевозять 87 суден – посол України в Лівані

Крадене українське зерно перевозять 87 суден – посол України в Лівані

Київ • УНН

 • 221330 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Близько 90 суден перевозять крадене українське зерно. Про це під час брифінгу повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, передає УНН.

Деталі

Осташ зазначив, що є злочинна система, за якою постійно перевозять крадене з України зерно. Канал перевезення може бути через Туреччину, напряму до Сирії, а також до інших країн Близького Сходу. 

Цитата

"Загалом у списку суден, які перевозять вкрадене зерно з України, – 87 суден. І от ми мали інформацію про те, що Laodicea є у цьому списку. Ми працюємо постійно з радарами навколо морського трафіку в Лівані. І ось ми запеленгували цей корабель несподівано біля Тріполі, хоча він був заявлений на Тартус. Але тим не менш, він пішов до Тріполі. І ось наша команда, яка вже навчилася працювати з такими випадками, бо ми вже не допускали до Лівану близько десятка разів інші судна, одразу включилася в роботу”, – розповів посол.

Додамо

Раніше Ігор Осташ під час брифінгу розповів про долю сирійського судна Laodicea, яке перевозило крадене українське зерно.

Нагадаємо

Посольство України в Лівані повідомило про захід 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Згодом посол повідомив, що пришвартоване в Лівані сирійське судно везло з тимчасово окупованого росією Криму борошно. Пшениця була вкрадена з тимчасово захопленого окупантами Бердянська у Запорізькій області.

Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна.

Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна Laodecia з українською сільськогосподарською продукцією, яку вкрала росія. Таке рішення фактично заохочує росію до подальших крадіжок. Ліван цим підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як партнера.

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