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Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна з краденим рф українським зерном та борошном

Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна з краденим рф українським зерном та борошном

Київ • УНН

 • 116534 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна Laodecia з краденою рф українську сільськогосподарську продукцію. Таке рішення фактично заохочує росію до продовження крадіжок, Ліван же ним підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як партнера. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, пише УНН.

Цитата

"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням суду Тріполі (Ліван) зняти арешт із сирійського судна Laodecia, яке перевозить крадену росією українську сільськогосподарську продукцію. Незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України", - йдеться у заяві.

Деталі

У МЗС зауважили, що рішення ліванського суду дозволяє судну Laodecia, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим українським борошном та ячменем.

"Зазначене рішення фактично заохочує росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - наголосили у МЗС.

"Закликаємо ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна Laodecia та вжити заходів задля попередження подальших спроб використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими", - зазначається у заяві МЗС.

Там також вказали, що Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року. Українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану.

Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною.

Доповнення

Посольство України в Лівані повідомило про захід 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Згодом посол повідомив, що пришвартоване в Лівані сирійське судно везло з тимчасово окупованого рф Криму борошно, пшениця ж була вкрадена з тимчасово зайнятого окупантами Бердянська у Запорізькій області.

Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна.

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