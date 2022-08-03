Пришвартоване в Лівані сирійське судно везло з Криму борошно, пшеницю ж вкрали у Бердянську - посол

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"Щойно ми отримали беззаперечне свідчення того, що борошно, яке везла Laodicea, було не з росії, а з окупованого Криму. Це - Красногвардійське. А друге фото - це трекінг пшениці з окупованого Бердянська до Красногвардійського", - написав Осташ, показавши фото.

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Посольство України в Лівані повідомило про захід 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія нібито ячменем, вивезеним з окупованих територій. Посольство висловило прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах.

Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна.