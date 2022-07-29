Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У п'ятницю Ліван спростував твердження посольства України в Бейруті про те, що сирійське судно, що пришвартоване в ліванському порту, перевозить українське зерно, викрадене росією після перевірки ліванськими митниками. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що Ліван отримав «низку протестів та попереджень від низки західних країн після прибуття» корабля під сирійським прапором у Тріполі.
Чиновники уряду Лівану відмовилися публічно коментувати це питання до завершення розслідування.
Тим часом, посольство росії заявило ліванським ЗМІ, що заява України «необґрунтована».
Посол України Ігор Осташ зустрівся в четвер із президентом Лівану Мішелем Ауном і попередив його, що купівля краденого в росії «завдасть шкоди двостороннім відносинам», йдеться у заяві посольства.
За даними посольства України, Laodicea входить до десятка суден, які перевозили вкрадене росією зерно. У заяві посольства в п'ятницю йдеться, що судно відключило систему стеження AIS у Чорному морі на 10 днів після того, як на початку цього місяця пришвартувалося в тимчасово окупованому кримському порту Феодосії.
Там, за словами посольства, судно було «навантажене ячмінем, незаконно вивезеним із територій Запоріжжя, Миколаєва та Херсона» в Україні — територій, захоплених росією під час війни.
За даними Marine Traffic, яка відстежує рух суден та їх місцезнаходження в морі, судно спочатку прямувало до порту Тартус у Сирії, і очікувалося, що воно прибуде туди на початку цього тижня. Невідомо, чому воно перенаправилось до Лівану.