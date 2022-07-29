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Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна

Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна

Київ • УНН

 • 193160 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У п'ятницю Ліван спростував твердження посольства України в Бейруті про те, що сирійське судно, що пришвартоване в ліванському порту, перевозить українське зерно, викрадене росією після перевірки ліванськими митниками. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб заявив, що Ліван отримав «низку протестів та попереджень від низки західних країн після прибуття» корабля під сирійським прапором у Тріполі.

Чиновники уряду Лівану відмовилися публічно коментувати це питання до завершення розслідування.

Тим часом, посольство росії заявило ліванським ЗМІ, що заява України «необґрунтована».

Посол України Ігор Осташ зустрівся в четвер із президентом Лівану Мішелем Ауном і попередив його, що купівля краденого в росії «завдасть шкоди двостороннім відносинам», йдеться у заяві посольства.

За даними посольства України, Laodicea входить до десятка суден, які перевозили вкрадене росією зерно. У заяві посольства в п'ятницю йдеться, що судно відключило систему стеження AIS у Чорному морі на 10 днів після того, як на початку цього місяця пришвартувалося в тимчасово окупованому кримському порту Феодосії.

Там, за словами посольства, судно було «навантажене ячмінем, незаконно вивезеним із територій Запоріжжя, Миколаєва та Херсона» в Україні — територій, захоплених росією під час війни.

За даними Marine Traffic, яка відстежує рух суден та їх місцезнаходження в морі, судно спочатку прямувало до порту Тартус у Сирії, і очікувалося, що воно прибуде туди на початку цього тижня. Невідомо, чому воно перенаправилось до Лівану.

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