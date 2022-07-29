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Ливан отверг заявление Украины о краже зерна

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна

Киев • УНН

 • 193155 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В пятницу Ливан опроверг утверждение посольства Украины в Бейруте о том, что сирийское судно, пришвартованное в ливанском порту, перевозит украинское зерно, похищенное россией после проверки ливанскими таможенниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что Ливан получил «ряд протестов и предупреждений от ряда западных стран по прибытии» корабля под сирийским флагом в Триполи.

Чиновники правительства Ливана отказались публично комментировать этот вопрос до завершения расследования.

Между тем, посольство россии заявило ливанским СМИ, что заявление Украины «необоснованно».

Посол Украины Игорь Осташ встретился в четверг с президентом Ливана Мишелем Ауном и предупредил его, что покупка ворованного в россии «нанесет ущерб двусторонним отношениям», говорится в заявлении посольства.

По данным посольства Украины, Laodicea входит в десяток судов, перевозивших украденное россией зерно. В заявлении посольства в пятницу говорится, что судно отключило систему слежки AIS в Черном море на 10 дней после того, как в начале этого месяца пришвартовалось во временно оккупированном Феодосийском порту.

Там, по словам посольства, судно было «нагружено ячминем, незаконно вывезенным с территорий Запорожья, Николаева и Херсона» в Украине — территорий, захваченных россией во время войны.

По данным Marine Traffic, отслеживающей движение судов и их местонахождение в море, судно сначала направлялось в порт Тартус в Сирии, и ожидалось, что оно прибудет туда в начале этой недели. Неизвестно, почему оно перенаправилось в Ливан.

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