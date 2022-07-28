Сирійське судно, пришвартоване в Лівані, перевозить вкрадене зерно - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Посольство України в Лівані закликало владу прояснити умови, на яких сирійському корабелю, що перевозить вкрадений ячмінь, дозволили пришвартуватися в Тріполі, передає УНН.
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Сирійське судно Laodicea, що належить державній судноплавній компанії SYRIAMAR, було сфотографоване через протоку Босфор у Середземному морі 23 липня.
І компанія, і судно потрапили під санкції Міністерства фінансів США у 2015 році.
На зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном у четвер посол України Ігор Осташ «звернув увагу президента республіки на те, що 27 липня 2022 року до морського порту Тріполі зайшло сирійське судно з ячменем, вивезеним із окупованих територій», — йдеться у повідомленні посольства, опублікованому у Facebook у четвер.
«Він також висловив сподівання, що будуть вжиті заходи щодо з'ясування умов стоянки цього корабля в ліванських територіальних водах», - додали в посольстві. «Також було підтверджено, що цей інцидент може завдати шкоди двостороннім відносинам».
Доповнення
Україна неодноразово заявляла, що росія вивозить зерно з країни до портів Близького Сходу. У травні з'явилися супутникові знімки, на яких видно, як два суховантажні під російським прапором швартуються і завантажуються вкраденим українським зерном у кримському порту Севастополя.
Минулого тижня Україна та росія домовилися про поновлення експорту зерна з українських чорноморських портів. Міністри обох країн підписали угоду за посередництва ООН та Туреччини у Стамбулі.