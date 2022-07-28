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Сирийское судно, пришвартованное в Ливане, перевозит украденное зерно - МИД

Сирийское судно, пришвартованное в Ливане, перевозит украденное зерно - МИД

Киев • УНН

 • 144438 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Посольство Украины в Ливане призвало власти прояснить условия, на которых сирийскому кораблю, что перевозит украденный ячмень, разрешили пришвартоваться в Триполи, передает УНН.

Детали

Сирийское судно Laodicea, принадлежащее государственной судоходной компании SYRIAMAR, было сфотографировано через пролив Босфор в Средиземном море 23 июля.

И компания, и судно попали под санкции Министерства финансов США в 2015 году.

На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном в четверг посол Украины Игорь Осташ «обратил внимание президента республики на то, что 27 июля 2022 года в морской порт Триполи зашло сирийское судно с ячменем, вывезенным с оккупированных территорий», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook в четверг.

«Он также выразил надежду, что будут приняты меры по выяснению условий стоянки этого корабля в ливанских территориальных водах», – добавили в посольстве. «Также было подтверждено, что этот инцидент может нанести вред двусторонним отношениям».

Дополнение

Украина неоднократно заявляла, что россия вывозит зерно из страны в порты Ближнего Востока. В мае появились спутниковые снимки, на которых видно, как два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются украденным украинским зерном в крымском порту Севастополя.

На прошлой неделе Украина и россия договорились о возобновлении экспорта зерна из украинских черноморских портов. Министры обеих стран подписали соглашение при посредничестве ООН и Турции в Стамбуле.

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