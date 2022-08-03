Пришвартованное в Ливане сирийское судно везло из Крыма муку, пшеницу же украли в Бердянске - посол

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"Только что мы получили безоговорочное свидетельство того, что мука, которую везла Laodicea, была не из россии, а из оккупированного Крыма. Это - Красногвардейское. А второе фото - это трекинг пшеницы из оккупированного Бердянска в Красногвардейское", - написал Осташ, показ фото.

Ранее

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия якобы ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Посольство выразило просьбу принять меры для выяснения обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.