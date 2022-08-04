Суд в Ливане снял арест с сирийского судна с краденым рф украинским зерном и мукой

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"Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением суда Триполи (Ливан) снять арест с сирийского судна Laodecia, которое перевозит украденную россией украинскую сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины", - говорится в заявлении.

Детали

В МИДе отметили, что решение ливанского суда разрешает судну Laodecia, которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов с временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем.

"Указанное решение фактически поощряет россию к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", - подчеркнули в МИД.

"Призываем ливанскую сторону отменить решение о снятии арест с судна Laodecia и принять меры для предупреждения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с крадеными украинскими зерновыми", - отмечается в заявлении МИД.

Там также указали, что Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, заняв первое место среди экспортеров аграрной продукции в эту страну по итогам 2021 года. Украинские поставки продовольствия не прекращались даже после начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины. После открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы в Ливан.

Более того, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, в координации с украинскими владельцами незаконно вывезенного груза ливанской стороне было предложено реализовать украинскую муку и ячмень по льготной цене.

Дополнение

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно везло из временно оккупированного рф Крыма муку, пшеница же была украдена из временно занятого оккупантами Бердянска в Запорожской области.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.