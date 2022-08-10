Украденное украинское зерно перевозят 87 судов – посол Украины в Ливане

Детали

Осташ отметил, что есть преступная система, по которой постоянно перевозят украденное из Украины зерно. Канал перевозки может быть через Турцию, напрямую в Сирию, а также в другие страны Ближнего Востока.

Цитата

"В общем, в списке судов, которые перевозят украденное зерно из Украины, – 87 судов. И вот мы имели информацию о том, что Laodicea есть в этом списке. Мы работаем постоянно с радарами вокруг морского трафика в Ливане. И вот мы запеленговали этот корабль неожиданно возле Триполи, хотя он был заявлен на Тартус, но, тем не менее, пошел в Триполи, и вот наша команда, которая уже научилась работать с такими случаями, потому что мы уже не допускали в Ливан около десятка раз другие суда, сразу включилась в работу”, – рассказал посол.

Добавим

Ранее Игорь Осташ во время брифинга рассказал о судьбе сирийского судна Laodicea, перевозившем ворованное украинское зерно.

Напомним

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно увозило из временно оккупированной россией Крыма муку. Пшеница была украдена из временно захваченного оккупантами Бердянска в Запорожской области.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.

Суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинской сельскохозяйственной продукцией, которую украла россия. Такое решение фактически поощряет россию к дальнейшим кражам. Ливан тем самым подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как партнера.