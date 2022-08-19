Сирія отримала крадене росією українське зерно - посольство

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"За нашою інформацією, судно SV KONSTANTIN пришвартувалося в Сирії - на борту було зерно, викрадене і незаконно перевезене російськими окупаційними військами", - повідомили агентству AFP у посольстві України в Бейруті.

Деталі

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив раніше у Facebook, що ця чергова морська епопея - з російським судном "св. константін", який був завантажений краденою українською пшеницею у Севастополі - почалася ще тиждень тому.

"Судно заявило портом призначення Бейрут і було зовсім недалеко від Лівану. За відпрацьованою схемою звернулися до ліванської влади. Провели консультації з нашим послом у Анкарі Василем Бондарем, оскільки його вже затримали перед цим в Туреччині. У результаті до Лівану його не впустили, поплив далі шляхом російського воєнного корабля. Як завжди, виключив AIC і опинився в Сирії", - повідомив посол.

Доповнення

За даними посла, крадене українське зерно перевозять 87 суден.