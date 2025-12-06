Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС
Київ • УНН
Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан заявила, що розслідування злочинів рф не може бути зупинене мирними переговорами, але може бути відкладене Радою безпеки ООН. Вона додала, що спроби встановити правосуддя повинні йти пліч-о-пліч із мирними зусиллями.
Розслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) злочинів рф, пов'язаних із повномасштабним вторгненням в Україну, не може бути зупинене навіть у разі успіху "мирних переговорів", але може бути відкладене Радою безпеки ООН. Про це заявила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан, повідомляє УНН із посиланням на Euronews.
Деталі
За її словами, спроби встановити правосуддя повинні йти пліч-о-пліч із мирними зусиллями.
Повинна бути можливість відповідальності, щоб мир був міцним, стійким. Рада безпеки може "попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вона вважатиме, що є можливість для мирної угоди", але це буде лише "тимчасовою зупинкою"
Довідково
МКС видав ордери на арешт російського диктатора володимира путіна та п'яти інших осіб з його оточення за їхню ймовірну причетність до воєнних злочинів в Україні.
кремль неодноразово заявляв, що не визнає юрисдикцію суду та вважає ордер недійсним.
Нагадаємо
У липні Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує воєнні злочини Росії в Україні та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду.
Представники ОГП та МКС зустрілися для поглиблення співпраці03.11.25, 18:25 • 2809 переглядiв