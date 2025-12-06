$42.180.02
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 18535 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 31423 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 26784 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 49169 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 35148 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 34923 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45661 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51102 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43526 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан заявила, що розслідування злочинів рф не може бути зупинене мирними переговорами, але може бути відкладене Радою безпеки ООН. Вона додала, що спроби встановити правосуддя повинні йти пліч-о-пліч із мирними зусиллями.

Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС

Розслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) злочинів рф, пов'язаних із повномасштабним вторгненням в Україну, не може бути зупинене навіть у разі успіху "мирних переговорів", але може бути відкладене Радою безпеки ООН. Про це заявила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан, повідомляє УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

За її словами, спроби встановити правосуддя повинні йти пліч-о-пліч із мирними зусиллями.

Повинна бути можливість відповідальності, щоб мир був міцним, стійким. Рада безпеки може "попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вона вважатиме, що є можливість для мирної угоди", але це буде лише "тимчасовою зупинкою"

- пояснила Хан.

Довідково

МКС видав ордери на арешт російського диктатора володимира путіна та п'яти інших осіб з його оточення за їхню ймовірну причетність до воєнних злочинів в Україні.

кремль неодноразово заявляв, що не визнає юрисдикцію суду та вважає ордер недійсним.

Нагадаємо

У липні Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує воєнні злочини Росії в Україні та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду.

Вадим Хлюдзинський

