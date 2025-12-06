Что будет с ордером на арест Путина в случае успеха мирных переговоров: разъяснение МУС

Расследование Международным уголовным судом (МУС) преступлений РФ, связанных с полномасштабным вторжением в Украину, не может быть остановлено даже в случае успеха "мирных переговоров", но может быть отложено Советом безопасности ООН. Об этом заявила заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

По ее словам, попытки установить правосудие должны идти рука об руку с мирными усилиями.

Должна быть возможность ответственности, чтобы мир был прочным, устойчивым. Совет безопасности может "попросить суд отложить рассмотрение дела, если он сочтет, что есть возможность для мирного соглашения", но это будет лишь "временной остановкой"