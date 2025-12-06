$42.180.02
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 18590 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 31467 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 26824 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 49207 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 35173 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 34933 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 45668 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 51110 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 43536 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Что будет с ордером на арест Путина в случае успеха мирных переговоров: разъяснение МУС

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан заявила, что расследование преступлений РФ не может быть остановлено мирными переговорами, но может быть отложено Советом безопасности ООН. Она добавила, что попытки установить правосудие должны идти рука об руку с мирными усилиями.

Что будет с ордером на арест Путина в случае успеха мирных переговоров: разъяснение МУС

Расследование Международным уголовным судом (МУС) преступлений РФ, связанных с полномасштабным вторжением в Украину, не может быть остановлено даже в случае успеха "мирных переговоров", но может быть отложено Советом безопасности ООН. Об этом заявила заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

По ее словам, попытки установить правосудие должны идти рука об руку с мирными усилиями.

Должна быть возможность ответственности, чтобы мир был прочным, устойчивым. Совет безопасности может "попросить суд отложить рассмотрение дела, если он сочтет, что есть возможность для мирного соглашения", но это будет лишь "временной остановкой"

- пояснила Хан.

Справочно

МУС выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и пяти других лиц из его окружения за их предполагаемое участие в военных преступлениях в Украине.

Кремль неоднократно заявлял, что не признает юрисдикцию суда и считает ордер недействительным.

Напомним

В июле Европарламент принял резолюцию, осуждающую военные преступления России в Украине и поддерживающую расследование Международного уголовного суда.

Представители ОГП и МУС встретились для углубления сотрудничества03.11.25, 18:25 • 2809 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Владимир Путин
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Украина