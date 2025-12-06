Что будет с ордером на арест Путина в случае успеха мирных переговоров: разъяснение МУС
Киев • УНН
Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан заявила, что расследование преступлений РФ не может быть остановлено мирными переговорами, но может быть отложено Советом безопасности ООН. Она добавила, что попытки установить правосудие должны идти рука об руку с мирными усилиями.
Расследование Международным уголовным судом (МУС) преступлений РФ, связанных с полномасштабным вторжением в Украину, не может быть остановлено даже в случае успеха "мирных переговоров", но может быть отложено Советом безопасности ООН. Об этом заявила заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Подробности
По ее словам, попытки установить правосудие должны идти рука об руку с мирными усилиями.
Должна быть возможность ответственности, чтобы мир был прочным, устойчивым. Совет безопасности может "попросить суд отложить рассмотрение дела, если он сочтет, что есть возможность для мирного соглашения", но это будет лишь "временной остановкой"
Справочно
МУС выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и пяти других лиц из его окружения за их предполагаемое участие в военных преступлениях в Украине.
Кремль неоднократно заявлял, что не признает юрисдикцию суда и считает ордер недействительным.
Напомним
В июле Европарламент принял резолюцию, осуждающую военные преступления России в Украине и поддерживающую расследование Международного уголовного суда.
