Представители ОГП и МУС встретились для углубления сотрудничества

Эксклюзив
16:38 • 1300 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
15:27 • 7578 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 12094 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 12743 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 20331 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
13:44 • 14796 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14251 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28130 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33002 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29674 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 46233 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 34907 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 41361 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 20561 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 31379 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 1348 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 20352 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 17480 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 31526 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 41499 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 2904 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 13011 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 20667 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 28420 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 49586 просмотра
Хранитель

Представители ОГП и МУС встретились для углубления сотрудничества

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Первый заместитель Генпрокурора Алексей Хоменко встретился с делегацией МУС, обсудив углубление сотрудничества и поддержку пострадавших от войны. Украинские прокуроры будут направлены в киевский офис Прокурора МУС после подписания Меморандума.

Представители ОГП и МУС встретились для углубления сотрудничества

В Украине состоялась встреча первого заместителя Генпрокурора Алексея Хоменко с делегацией Международного уголовного суда (МУС) под руководством секретаря Освальдо Завалы Гилера. Стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества в сфере международного правосудия и поддержку пострадавших от войны. Об этом сообщили в ОГП, пишет УНН.

Подробности

Во время рабочей встречи представители Офиса Генерального прокурора выразили благодарность команде МУС за последовательную поддержку Украины и вклад в развитие международного правосудия. Особое внимание уделили укреплению партнерства между Фондом для потерпевших (Trust Fund for Victims) и украинским Координационным центром по вопросам поддержки потерпевших и свидетелей – это должно усилить помощь жертвам вооруженной агрессии.

Также подтверждена готовность к направлению украинских прокуроров в киевский офис Прокурора МУС после подписания соответствующего Меморандума. Документ станет важным шагом в усилении способности национальной системы правосудия и эффективной координации расследований военных преступлений.

Стороны договорились продолжить сотрудничество для восстановления справедливости, защиты прав потерпевших и укрепления международного правопорядка.

Во Львове прошли учения ГСЧС и МВД при поддержке НАТО03.11.25, 17:39 • 838 просмотров

Степан Гафтко

