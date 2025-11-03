Представители ОГП и МУС встретились для углубления сотрудничества
Киев • УНН
Первый заместитель Генпрокурора Алексей Хоменко встретился с делегацией МУС, обсудив углубление сотрудничества и поддержку пострадавших от войны. Украинские прокуроры будут направлены в киевский офис Прокурора МУС после подписания Меморандума.
В Украине состоялась встреча первого заместителя Генпрокурора Алексея Хоменко с делегацией Международного уголовного суда (МУС) под руководством секретаря Освальдо Завалы Гилера. Стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества в сфере международного правосудия и поддержку пострадавших от войны. Об этом сообщили в ОГП, пишет УНН.
Подробности
Во время рабочей встречи представители Офиса Генерального прокурора выразили благодарность команде МУС за последовательную поддержку Украины и вклад в развитие международного правосудия. Особое внимание уделили укреплению партнерства между Фондом для потерпевших (Trust Fund for Victims) и украинским Координационным центром по вопросам поддержки потерпевших и свидетелей – это должно усилить помощь жертвам вооруженной агрессии.
Также подтверждена готовность к направлению украинских прокуроров в киевский офис Прокурора МУС после подписания соответствующего Меморандума. Документ станет важным шагом в усилении способности национальной системы правосудия и эффективной координации расследований военных преступлений.
Стороны договорились продолжить сотрудничество для восстановления справедливости, защиты прав потерпевших и укрепления международного правопорядка.
