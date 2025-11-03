Во Львове прошли учения ГСЧС и МВД при поддержке НАТО

Во Львове прошли командно-штабные учения ГСЧС и МВД Украины при поддержке НАТО, посвященные реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты. Мероприятие стало очередным этапом углубления сотрудничества в сфере гражданской защиты между Украиной и Альянсом. Об этом сообщает МВД в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Участие в учениях приняли представители гражданских, военных и медицинских служб со всей Украины, а также эксперты Секции оборонной консультативной поддержки Представительства НАТО.

Целью была отработка координации действий во время масштабных чрезвычайных ситуаций, в частности аварий на промышленных объектах и техногенных катастроф.

Представители НАТО поделились практиками реагирования на CBRN-угрозы (химические, биологические, радиологические, ядерные) и дали рекомендации по совершенствованию систем управления кризисами.

Согласно сообщению МВД, учения способствовали согласованию стандартов работы украинских спасателей с процедурами Альянса, в частности в сфере оперативного планирования, медицинской эвакуации и коммуникации между службами.

НАТО стоит рядом с Украиной в развитии навыков, структур и координации, необходимых для быстрого и эффективного реагирования на сложные чрезвычайные ситуации – подчеркнули в МВД.

