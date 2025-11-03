Во Львове прошли учения ГСЧС и МВД при поддержке НАТО

$42.080.01
Эксклюзив
16:38 • 1404 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 7704 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 12132 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 12780 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 20382 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 14800 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14254 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28136 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33002 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29674 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
Популярные новости
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 46233 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 34907 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 41361 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 20561 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 31379 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 17494 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 31550 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 41522 просмотра
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 2936 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 13027 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 20703 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 28435 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 49603 просмотра
Хранитель

Во Львове прошли учения ГСЧС и МВД при поддержке НАТО

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Командно-штабные учения ГСЧС и МВД Украины при поддержке НАТО прошли во Львове. Мероприятие посвящено реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты.

Во Львове прошли учения ГСЧС и МВД при поддержке НАТО

Во Львове прошли командно-штабные учения ГСЧС и МВД Украины при поддержке НАТО, посвященные реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты. Мероприятие стало очередным этапом углубления сотрудничества в сфере гражданской защиты между Украиной и Альянсом. Об этом сообщает МВД в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Участие в учениях приняли представители гражданских, военных и медицинских служб со всей Украины, а также эксперты Секции оборонной консультативной поддержки Представительства НАТО.

Целью была отработка координации действий во время масштабных чрезвычайных ситуаций, в частности аварий на промышленных объектах и техногенных катастроф.

Представители НАТО поделились практиками реагирования на CBRN-угрозы (химические, биологические, радиологические, ядерные) и дали рекомендации по совершенствованию систем управления кризисами.

Согласно сообщению МВД, учения способствовали согласованию стандартов работы украинских спасателей с процедурами Альянса, в частности в сфере оперативного планирования, медицинской эвакуации и коммуникации между службами.

НАТО стоит рядом с Украиной в развитии навыков, структур и координации, необходимых для быстрого и эффективного реагирования на сложные чрезвычайные ситуации 

– подчеркнули в МВД.

Оккупанты атаковали пожарный автомобиль в Херсоне после артобстрела01.11.25, 17:22 • 8411 просмотров

