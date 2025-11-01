Оккупанты атаковали пожарный автомобиль в Херсоне после артобстрела
Киев • УНН
В Херсоне после артобстрела загорелся жилой дом. Во время тушения россияне атаковали пожарный автомобиль дроном, спасатели не пострадали.
В субботу днем, после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города загорелся одноэтажный жилой дом, куда прибыли спасатели ГСЧС. Во время выполнения работ россияне атаковали пожарный автомобиль ударным дроном, спасатели не пострадали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Российские оккупанты продолжают террор и сознательно целятся по спасателям. Сегодня днем, после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города загорелся одноэтажный жилой дом. Подразделение ГСЧС прибыло на место и начало тушение. Во время выполнения работ россияне цинично атаковали пожарный автомобиль ударным дроном
В ГСЧС отметили, что ни один из спасателей не пострадал.
Напомним
В результате удара РФ по Николаеву число пострадавших возросло до 19, среди них - 9-летняя девочка.