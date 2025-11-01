$42.080.01
14:21 • 3890 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 8238 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 19580 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 38711 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 37895 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 36550 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 50621 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 41783 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36786 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36259 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Оккупанты атаковали пожарный автомобиль в Херсоне после артобстрела

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В Херсоне после артобстрела загорелся жилой дом. Во время тушения россияне атаковали пожарный автомобиль дроном, спасатели не пострадали.

Оккупанты атаковали пожарный автомобиль в Херсоне после артобстрела

В субботу днем, после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города загорелся одноэтажный жилой дом, куда прибыли спасатели ГСЧС. Во время выполнения работ россияне атаковали пожарный автомобиль ударным дроном, спасатели не пострадали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Российские оккупанты продолжают террор и сознательно целятся по спасателям. Сегодня днем, после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города загорелся одноэтажный жилой дом. Подразделение ГСЧС прибыло на место и начало тушение. Во время выполнения работ россияне цинично атаковали пожарный автомобиль ударным дроном 

- говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что ни один из спасателей не пострадал.

Напомним

В результате удара РФ по Николаеву число пострадавших возросло до 19, среди них - 9-летняя девочка.

Павел Башинский

