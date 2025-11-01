Кількість постраждалих від удару рф по Миколаєву зросла до 19, серед них дитина - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Миколаєву кількість постраждалих зросла до 19 осіб, включаючи 9-річну дівчинку. Чотирьом постраждалим надано амбулаторну допомогу, інші залишаються в лікарні.
Станом на зараз збільшилась кількість постраждалих до 19. Серед них 9-річна дівчинка, їй допомога надана амбулаторно. Ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, інші - залишаються в лікарні
Нагадаємо
1 листопада ворог завдав ударів по Миколаєву, внаслідок чого є поранені.
Раніше було відомо, що внаслідок удару рф загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. Пошкоджено АЗС, автомобілі.