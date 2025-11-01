Ворог атакував Миколаїв та Полтавщину: поранені та пожежа на об'єкті газовидобування

Ворог 1 листопада завдав ударів по Миколаєву та Полтавщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеву владу.

Так, у Миколаєві внаслідок атаки не обійшлося без постраждалих, розповів начальник ОВА Віталій Кім.

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють

Тим часом у ДСНС повідомили, що на Полтавщині внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на території одного з об’єктів газовидобувної галузі.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники