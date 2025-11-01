Ворог атакував Миколаїв та Полтавщину: поранені та пожежа на об'єкті газовидобування
Київ • УНН
1 листопада ворог завдав ударів по Миколаєву, внаслідок чого є поранені. На Полтавщині після атаки виникла пожежа на об'єкті газовидобувної галузі.
Ворог 1 листопада завдав ударів по Миколаєву та Полтавщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеву владу.
Деталі
Так, у Миколаєві внаслідок атаки не обійшлося без постраждалих, розповів начальник ОВА Віталій Кім.
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені. Служби працюють
Тим часом у ДСНС повідомили, що на Полтавщині внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на території одного з об’єктів газовидобувної галузі.
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило. До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники
Нагадаємо
В Корюківці Чернігівської області 66-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу, що також спричинив пожежу ангара на сільгосппідприємстві. У Новгород-Сіверському через падіння безпілотників пошкоджено фасади адмінбудівель та магазинів.