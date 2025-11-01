Враг атаковал Николаев и Полтавщину: раненые и пожар на объекте газодобычи
Киев • УНН
1 ноября враг нанес удары по Николаеву, в результате чего есть раненые. На Полтавщине после атаки возник пожар на объекте газодобывающей отрасли.
Враг 1 ноября нанес удары по Николаеву и Полтавщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.
Подробности
Так, в Николаеве в результате атаки не обошлось без пострадавших, рассказал начальник ОВА Виталий Ким.
В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают
Тем временем в ГСЧС сообщили, что на Полтавщине в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на территории одного из объектов газодобывающей отрасли.
В результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя
Напомним
В Корюковке Черниговской области 66-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела, который также вызвал пожар ангара на сельхозпредприятии. В Новгород-Северском из-за падения беспилотников повреждены фасады админзданий и магазинов.