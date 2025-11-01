Враг атаковал Николаев и Полтавщину: раненые и пожар на объекте газодобычи

Враг 1 ноября нанес удары по Николаеву и Полтавщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

Так, в Николаеве в результате атаки не обошлось без пострадавших, рассказал начальник ОВА Виталий Ким.

В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают

Тем временем в ГСЧС сообщили, что на Полтавщине в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на территории одного из объектов газодобывающей отрасли.

В результате вражеской атаки возник пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя