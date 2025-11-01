Число пострадавших от удара РФ по Николаеву возросло до 19, среди них ребенок - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара по Николаеву число пострадавших возросло до 19 человек, включая 9-летнюю девочку. Четверым пострадавшим оказана амбулаторная помощь, остальные остаются в больнице.
В результате удара рф по Николаеву количество пострадавших возросло до 19, среди них - 9-летняя девочка. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
По состоянию на сейчас увеличилось количество пострадавших до 19. Среди них 9-летняя девочка, ей помощь оказана амбулаторно. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была также оказана амбулаторно, остальные - остаются в больнице
Напомним
1 ноября враг нанес удары по Николаеву, в результате чего есть раненые.
Ранее было известно, что в результате удара рф погиб один человек, еще 15 получили ранения. Повреждены АЗС, автомобили.