Окупанти атакували пожежний автомобіль у Херсоні після артобстрілу
Київ • УНН
У Херсоні після артобстрілу зайнявся житловий будинок. Під час гасіння росіяни атакували пожежний автомобіль дроном, рятувальники не постраждали.
У суботу вдень, після чергового артобстрілу Херсона, в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок, куди прибули рятівники ДСНС. Під час виконання робіт росіяни атакували пожежний автомобіль ударним дроном, рятувальники не постраждали. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Російські окупанти продовжують терор і свідомо цілять по рятувальникам. Сьогодні вдень, після чергового артобстрілу Херсона, в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок. Підрозділ ДСНС прибув на місце та розпочав гасіння. Під час виконання робіт росіяни цинічно атакували пожежний автомобіль ударним дроном
У ДСНС зазначили, що жоден з рятувальників не постраждав.
