У Львові відбулися навчання ДСНС та МВС за підтримки НАТО
Київ • УНН
Командно-штабні навчання ДСНС та МВС України за підтримки НАТО відбулися у Львові. Захід присвячений реагуванню на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні інциденти.
У Львові пройшли командно-штабні навчання ДСНС та МВС України за підтримки НАТО, присвячені реагуванню на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні інциденти. Захід став черговим етапом поглиблення співпраці у сфері цивільного захисту між Україною та Альянсом. Про це повідомляє МВС в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Участь у навчаннях взяли представники цивільних, військових і медичних служб з усієї України, а також експерти Секції оборонної дорадчої підтримки Представництва НАТО.
Метою було відпрацювання координації дій під час масштабних надзвичайних ситуацій, зокрема аварій на промислових об’єктах і техногенних катастроф.
Представники НАТО поділилися практиками реагування на CBRN-загрози (хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні) та надали рекомендації щодо вдосконалення систем управління кризами.
Згідно з повідомленням МВС, навчання сприяли узгодженню стандартів роботи українських рятувальників з процедурами Альянсу, зокрема у сфері оперативного планування, медичної евакуації та комунікації між службами.
НАТО стоїть поруч з Україною у розбудові навичок, структур та координації, необхідних для швидкого й ефективного реагування на складні надзвичайні ситуації
