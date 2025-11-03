Представники ОГП та МКС зустрілися для поглиблення співпраці

В Україні відбулася зустріч першого заступника Генпрокурора Олексія Хоменка з делегацією Міжнародного кримінального суду (МКС) під керівництвом секретаря Освальдо Завали Ґілера. Сторони обговорили подальше поглиблення співпраці у сфері міжнародного правосуддя та підтримку потерпілих від війни. Про це повідомили в ОГП, пише УНН.

Деталі

Під час робочої зустрічі представники Офісу Генерального прокурора висловили вдячність команді МКС за послідовну підтримку України та внесок у розбудову міжнародного правосуддя. Особливу увагу приділили зміцненню партнерства між Фондом для потерпілих (Trust Fund for Victims) та українським Координаційним центром із питань підтримки потерпілих і свідків – це має посилити допомогу жертвам збройної агресії.

Також підтверджено готовність до направлення українських прокурорів у київський офіс Прокурора МКС після підписання відповідного Меморандуму. Документ стане важливим кроком у посиленні спроможності національної системи правосуддя та ефективній координації розслідувань воєнних злочинів.

Сторони домовилися продовжити співпрацю задля відновлення справедливості, захисту прав потерпілих і зміцнення міжнародного правопорядку.

