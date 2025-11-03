$42.080.01
Ексклюзив
16:38
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Представники ОГП та МКС зустрілися для поглиблення співпраці

Київ • УНН

 832 перегляди

Перший заступник Генпрокурора Олексій Хоменко зустрівся з делегацією МКС, обговоривши поглиблення співпраці та підтримку потерпілих від війни. Українські прокурори будуть направлені до київського офісу Прокурора МКС після підписання Меморандуму.

Представники ОГП та МКС зустрілися для поглиблення співпраці

В Україні відбулася зустріч першого заступника Генпрокурора Олексія Хоменка з делегацією Міжнародного кримінального суду (МКС) під керівництвом секретаря Освальдо Завали Ґілера. Сторони обговорили подальше поглиблення співпраці у сфері міжнародного правосуддя та підтримку потерпілих від війни. Про це повідомили в ОГП, пише УНН.

Деталі

Під час робочої зустрічі представники Офісу Генерального прокурора висловили вдячність команді МКС за послідовну підтримку України та внесок у розбудову міжнародного правосуддя. Особливу увагу приділили зміцненню партнерства між Фондом для потерпілих (Trust Fund for Victims) та українським Координаційним центром із питань підтримки потерпілих і свідків – це має посилити допомогу жертвам збройної агресії.

Також підтверджено готовність до направлення українських прокурорів у київський офіс Прокурора МКС після підписання відповідного Меморандуму. Документ стане важливим кроком у посиленні спроможності національної системи правосуддя та ефективній координації розслідувань воєнних злочинів.

Сторони домовилися продовжити співпрацю задля відновлення справедливості, захисту прав потерпілих і зміцнення міжнародного правопорядку.

У Львові відбулися навчання ДСНС та МВС за підтримки НАТО03.11.25, 17:39 • 962 перегляди

Степан Гафтко

Політика
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
НАТО
Україна