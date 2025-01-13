Окупанти на ТОТ Херсонщини позбавляють опалення тих, хто не має російського паспорта - Спротив

На тимчасово окупованих територіях лівобережної Херсонщини загарбники посилили тиск на місцевих мешканців, позбавляючи опалення тих, хто не погодився оформити російські документи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Дрова й вугілля для опалення тепер видають виключно власникам російського паспорта.

Такі дії не мають жодного правового підґрунтя навіть у межах ворожого законодавства, однак окупаційна адміністрація використовує їх як важіль примусу до зміни громадянства. Цей підхід спрямований на стирання української ідентичності серед населення регіону, що опинилося під тиском загарбників.

Незважаючи на ці обмеження, чимало місцевих продовжують чинити опір та зберігати вірність Україні, попри ризики залишитися без базових умов для життя в холодну пору року.

Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив