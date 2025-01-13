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Окупанти на ТОТ Херсонщини позбавляють опалення тих, хто не має російського паспорта - Спротив

Окупанти на ТОТ Херсонщини позбавляють опалення тих, хто не має російського паспорта - Спротив

Київ • УНН

 • 52828 перегляди

На тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині загарбники видають паливо лише власникам російських паспортів. Місцеві мешканці продовжують чинити опір, незважаючи на ризик залишитися без опалення взимку.

На тимчасово окупованих територіях лівобережної Херсонщини загарбники посилили тиск на місцевих мешканців, позбавляючи опалення тих, хто не погодився оформити російські документи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Дрова й вугілля для опалення тепер видають виключно власникам російського паспорта. 

Такі дії не мають жодного правового підґрунтя навіть у межах ворожого законодавства, однак окупаційна адміністрація використовує їх як важіль примусу до зміни громадянства. Цей підхід спрямований на стирання української ідентичності серед населення регіону, що опинилося під тиском загарбників. 

Незважаючи на ці обмеження, чимало місцевих продовжують чинити опір та зберігати вірність Україні, попри ризики залишитися без базових умов для життя в холодну пору року. 

Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив 24.08.24, 22:30 • 54021 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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