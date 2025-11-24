$42.150.00
00:17 • 8736 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 16186 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 23745 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 29545 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 23783 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 21307 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19207 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15515 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 15320 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 39849 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На временно оккупированных территориях ухудшается ситуация с медициной

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

После подписания путиным закона об обязательной трехлетней отработке для студентов-медиков, в россии фиксируют массовые отчисления из вузов. Студенты не желают попадать в схему "распределения" в депрессивные и прифронтовые регионы, что приводит к дефициту кадров и ухудшению медицинской помощи, особенно для детей на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях ухудшается ситуация с медициной

В России фиксируют массовое отчисление студентов из медицинских университетов после подписания главой кремля владимиром путиным закона, обязывающего медиков отрабатывать три года после обучения. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что после подписания путиным закона об обязательной трехлетней "отработке" для студентов-медиков по всей стране началась волна массовых отчислений: старшекурсники покидают вузы, не желая попасть в схему "распределения" в депрессивные и прифронтовые регионы.

По информации российских источников, студенты прямо называют новый закон "рабством под низкие зарплаты и бесправие".

Параллельно медицинская система России переживает хроническое недофинансирование.

В Свердловской области фонд ОМС недоплатил медикам более 20 млн рублей только за полгода. Врачи фиксируют резкий рост нагрузки, истощение, дефицит кадров и полное отсутствие реакции властей 

- говорится в сообщении.

Аналитики ЦНС отмечают: государство не повышает зарплаты и не улучшает условия - оно просто пытается "заморозить" врачей на рабочих местах административным принуждением.

На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС03.11.25, 23:01 • 11387 просмотров

На этом фоне частные клиники, которые должны были стать "подушкой безопасности", также разрушаются. Граждане массово жалуются на хамство персонала, нехватку врачей, отсутствие оборудования и цены, не соответствующие качеству.

Центр нацсопротивления сообщает, что российские студенты и молодые врачи категорически отказываются ехать в прифронтовые районы, а опытные специалисты пытаются увольняться или переводиться в безопасные субъекты РФ.

Для жителей ВОТ, особенно детей, это означает формирование опасной медицинской пустоты. Уже сейчас фиксируется нехватка педиатров, узких детских специалистов и даже терапевтов

- пишет ЦНС.

Отдельные больницы переходят на сокращенный график, урезают приемы, а плановые осмотры перенаправляют в переполненные поликлиники. В таких условиях дети остаются без качественной диагностики, без консультаций специалистов и без доступа к профильной помощи.

Напомним

Ранее Центр национального сопротивления сообщал о критической нехватке медицинского персонала на временно оккупированных территориях Украины, которая достигает 30-40%. Даже ротации российских медиков не решают проблему, поскольку ресурсы направлены на обслуживание военных группировок.

Оккупанты "лечат" жителей ВО Донетчины выездными лавками с йодом и просроченными таблетками04.10.25, 20:39 • 4215 просмотров

Вита Зеленецкая

