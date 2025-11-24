В России фиксируют массовое отчисление студентов из медицинских университетов после подписания главой кремля владимиром путиным закона, обязывающего медиков отрабатывать три года после обучения. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Отмечается, что после подписания путиным закона об обязательной трехлетней "отработке" для студентов-медиков по всей стране началась волна массовых отчислений: старшекурсники покидают вузы, не желая попасть в схему "распределения" в депрессивные и прифронтовые регионы.

По информации российских источников, студенты прямо называют новый закон "рабством под низкие зарплаты и бесправие".

Параллельно медицинская система России переживает хроническое недофинансирование.

В Свердловской области фонд ОМС недоплатил медикам более 20 млн рублей только за полгода. Врачи фиксируют резкий рост нагрузки, истощение, дефицит кадров и полное отсутствие реакции властей - говорится в сообщении.

Аналитики ЦНС отмечают: государство не повышает зарплаты и не улучшает условия - оно просто пытается "заморозить" врачей на рабочих местах административным принуждением.

На этом фоне частные клиники, которые должны были стать "подушкой безопасности", также разрушаются. Граждане массово жалуются на хамство персонала, нехватку врачей, отсутствие оборудования и цены, не соответствующие качеству.

Центр нацсопротивления сообщает, что российские студенты и молодые врачи категорически отказываются ехать в прифронтовые районы, а опытные специалисты пытаются увольняться или переводиться в безопасные субъекты РФ.

Для жителей ВОТ, особенно детей, это означает формирование опасной медицинской пустоты. Уже сейчас фиксируется нехватка педиатров, узких детских специалистов и даже терапевтов - пишет ЦНС.

Отдельные больницы переходят на сокращенный график, урезают приемы, а плановые осмотры перенаправляют в переполненные поликлиники. В таких условиях дети остаются без качественной диагностики, без консультаций специалистов и без доступа к профильной помощи.

Напомним

Ранее Центр национального сопротивления сообщал о критической нехватке медицинского персонала на временно оккупированных территориях Украины, которая достигает 30-40%. Даже ротации российских медиков не решают проблему, поскольку ресурсы направлены на обслуживание военных группировок.

