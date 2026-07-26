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Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершены

Киев • УНН

 • 2024 просмотра

Спасатели завершили работы после российского удара по Чернигову 26 июля. Погибли два человека, среди которых 9-летняя девочка, 25 человек ранено.

Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершены
Фото: ГСЧС Украины

Спасатели завершили в Чернигове работы по ликвидации последствий российского удара 26 июля, количество пострадавших возросло до 25 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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По окончательным данным, российская атака унесла жизни двух человек, среди которых - 9-летняя девочка. Еще 25 человек получили травмы. К ликвидации последствий и тушению пожаров привлекались 39 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС

- говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове. Погибли два человека, среди них 10-летний ребенок, есть раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению санкций против России из-за ударов по гражданским объектам.

Евгений Устименко

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