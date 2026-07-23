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Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досуга

Киев • УНН

 • 3800 просмотра

УНН собрал подборку из семи локаций для отдыха у воды в Киеве, включая пляжи и бассейны. Среди них пляж Пуща-Водица с экологической наградой и пляж Венеция с современной инфраструктурой.

Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досуга

В жаркие летние дни киевляне и гости столицы ищут места, где можно освежиться, позагорать и провести время на природе, поэтому УНН собрал подборку из топ-7 локаций для летнего отдыха у воды.

Пляж "Пуща-Водица"

Пляж "Пуща-Водица" станет хорошим выбором для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума и провести день на природе. Локация расположена на берегу пруда Горащиха и уже несколько лет подряд отмечается международной экологической наградой "Голубой флаг". Для комфорта посетителей здесь оборудованы кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики, туалеты и места для отдыха. Гости могут загорать на открытых участках пляжа или спрятаться от жары под кронами деревьев. Рядом работают небольшие магазины, есть детская площадка и зона для пикников с беседками. Любители активного отдыха могут разнообразить отдых прогулкой на лодке или катамаране.

Адрес: Киев, Пуща-Водица, улица Квитки Цисык.

Пляж "Венеция"

Один из самых известных пляжей Киева расположен на Долобецком острове в Гидропарке. Это популярное место для летнего отдыха, которое привлекает как местных жителей, так и гостей столицы. После обновления пляж получил современную инфраструктуру, что делает пребывание у воды более комфортным. На территории оборудованы кабинки для переодевания, душевые, туалеты, места для отдыха и велопарковки. Для желающих позагорать с комфортом доступна аренда шезлонгов. Любители активного отдыха могут воспользоваться спортивными площадками для футбола, баскетбола и зоной с тренажерами. Рядом работают заведения, где можно перекусить или приобрести прохладительные напитки.

Адрес: Гидропарк, Долобецкий остров, у Венецианского моста.

Пляж "Детский"

Этот пляж на Венецианском острове считается одним из самых удобных мест для семейного отдыха в Киеве. Благодаря мелководью и плавному входу в воду он особенно подходит для посетителей с детьми. Для комфорта гостей здесь оборудованы кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики и туалеты. Рядом работает спасательно-водолазная станция, а также доступен прокат пляжного инвентаря. Неподалеку расположены кафе и рестораны, где можно перекусить или освежиться прохладительными напитками.

Адрес: Венецианский остров, неподалеку от станции метро "Гидропарк".

Пляж Olmeca Beach

Это место привлекает гостей не только ухоженной прибрежной зоной, но и большим открытым бассейном, который стал одной из главных локаций комплекса. Для отдыхающих оборудованы зоны с шезлонгами, зонтами и всем необходимым для комфортного досуга у воды. Любители активного отдыха могут сыграть в волейбол или настольный теннис, воспользоваться тренажерами или попробовать водные развлечения. Для детей работает отдельная игровая зона. На территории также есть несколько заведений питания с разнообразным меню.

Адрес: Броварской проспект, 5М.

Пляж "Золотой"

Для тех, кто ищет спокойный отдых подальше от людных локаций, стоит обратить внимание на пляж "Золотой". Он расположен в южной части Венецианского острова неподалеку от моста Патона. Из-за удаленности от основных маршрутов здесь обычно значительно меньше отдыхающих, чем на других киевских пляжах. Пляж имеет просторную береговую линию и необходимый минимум удобств, в частности кабинки для переодевания и туалеты. В то же время воду и перекусы лучше взять с собой, так как рядом нет кафе или магазинов. Дополнительным преимуществом локации являются живописные виды на правый берег столицы - отсюда открывается вид на Киево-Печерскую лавру и монумент "Родина-Мать".

Адрес: Киев, Венецианский остров, вблизи моста Патона.

Райский дворик

Если хочется убежать от городской суеты, но не выезжать далеко за пределы столицы, стоит обратить внимание на "Райский дворик". Комплекс расположен неподалеку от Троещины и сочетает отдых у воды с возможностью остаться здесь на несколько дней. Для гостей оборудован открытый бассейн с зоной для загара, где установлены лежаки и пляжные кровати. На территории также работают ресторан, сауна и гостиничные номера.

Адрес: улица Погребский путь, 26, Погребы, Киевская область.

Пляж "Галера"

Локация является частью одноименного курортного комплекса, где можно совместить пляжный отдых с разнообразными развлечениями. На территории оборудованы шезлонги и бунгало для комфортного отдыха у воды. Для активных гостей доступны спортивные площадки, где можно поиграть в футбол или теннис, а также катамараны для прогулок по заливу. Кроме того, посетители могут воспользоваться услугой аренды яхты. Для детей работает отдельная площадка с горками и зонами для игр.

Адрес: Киев, улица Набережно-Корчуватская, 35.

Андрей Кулик

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Мост Патона (Киев)
Киев