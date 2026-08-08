Зеленский и премьер Сербии обсудили совместные экономические и логистические проекты
Киев • УНН
Зеленский встретился с премьером Сербии, обсудили последствия российских ударов и совместные проекты. Сербия выделила 2 млн евро на поддержку энергетики Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом, говорили о российских ракетно-дроновых ударах по Украине и их последствиях, также обсудили совместные экономические и логистические проекты. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Рассказал о последствиях российских ракетно-дроновых ударов, в частности очередной массированной атаки этой ночью. Подробно обсудили совместные экономические и логистические проекты: развитие Дунайского коридора и укрепление связей между Украиной, Западными Балканами и Европейским союзом
Зеленский подчеркнул, что отдельное внимание во время встречи было уделено поддержке украинской энергетики и подготовке к зиме. Он поблагодарил Сербию за выделение 2 млн евро в этом году на поддержку энергетического сектора Украины. Также стороны обсудили перспективы участия Сербии в восстановлении Украины, в частности восстановлении одного из пострадавших украинских городов.
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский08.08.26, 14:38 • 20209 просмотров