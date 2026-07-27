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Что празднуют 27 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 712 просмотра

27 июля Украина отмечает День медицинских работников. В мире чтят День рождения гамбургера.

Что празднуют 27 июля в Украине и мире

27 июля Украина отмечает чрезвычайно важный профессиональный праздник - День медицинских работников. По новому церковному календарю православные верующие чтят память одного из самых известных святых - великомученика и целителя Пантелеймона, пишет УНН.

День медицинских работников

Один из важнейших профессиональных праздников нашего государства. До 2023 года он отмечался в июне, но согласно Указу Президента Украины дата была перенесена на 27 июля (день памяти целителя Пантелеймона по новому календарю).

Это день благодарности врачам, медсестрам, парамедикам и всем работникам сферы здравоохранения за их самоотверженный труд и спасенные жизни.

Всемирный день борьбы с опухолями головы и шеи

Медицинская инициатива, направленная на повышение осведомленности общества об этих видах онкологических заболеваний, важности их ранней диагностики и профилактики.

Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому04.02.26, 17:39 • 17604 просмотра

День рождения гамбургера (Hamburger Day)

Считается, что именно 27 июля 1900 года американский владелец закусочной Луи Лессинг в городе Нью-Хейвен положил традиционный немецкий бифштекс между двумя ломтиками хлеба, создав первый в мире гамбургер.

День прогулки с комнатными растениями (Take Your Houseplants for a Walk Day)

Очень необычный и шуточный праздник, придуманный Томасом и Рут Рой, который побуждает людей уделить немного больше внимания своим зеленым питомцам и "выгулять" их на свежем воздухе.

День крем-брюле (National Creme Brulee Day)

Гастрономический праздник, посвященный изысканному французскому десерту из заварного крема и твердой карамельной корочки.

Топ-5 рецептов сливового соуса20.07.26, 10:18 • 62996 просмотров

День памяти великомученика и целителя Пантелеймона

По новому (новоюлианскому) календарю, 27 июля чтят святого Пантелеймона, который считается главным покровителем врачей и больных. В народе этот праздник называли "Пантелеймон Целитель" или "Палий".

Традиционно в этот день знахари собирали целебные травы, так как считалось, что они наделены особой силой. В то же время люди избегали работы в поле, опасаясь, что молния ("Палий") может сжечь урожай. Часто в этот день пекли пироги с молодой капустой.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 27 июля чтят память апостола от 70-ти Акилы. В народной традиции этот день называли "Акила" или "Дозоры". Крестьяне выставляли дозорных у полей, чтобы ветры и внезапные бури не разметали собранное в копны сено.

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Александра Месенко

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Украина