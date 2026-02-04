Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому

Ежегодно, 4 февраля, в мире отмечается Всемирный день борьбы против рака. Его цель — повысить осведомленность об онкологических заболеваниях, напомнить о важности профилактики и ранней диагностики, а также поддержать людей, живущих с этим диагнозом. Подробнее об онкологических заболеваниях, подходах к раннему выявлению и о том, как уберечь себя, рассказали журналистке УНН врач-онколог Андрей Гардашников и заместитель директора по хирургической помощи КНП КМКОЦ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Осинский.

Как возникает рак

Наше тело состоит из триллионов клеток, которые образуют ткани. Каждая клетка имеет ядро с генами, расположенными на хромосомах. Именно гены указывают клетке, когда ей расти, работать, делиться и умирать. В норме клетки следуют этим инструкциям, и мы остаемся здоровыми.

Однако, когда происходят внезапные изменения в молекуле ДНК или она повреждается, это называется мутацией. Если возникает повреждение участка важного гена, это вызывает мутацию этого гена. Мутировавшие гены не работают правильно, так как инструкции в их ДНК путаются. Это может привести к тому, что клетки, которые должны отдыхать, начинают активно делиться, а их количество – бесконтрольно расти. Такие атипичные мутировавшие клетки, совсем не похожие на нормальные, формируют раковую опухоль, объясняет центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Статистика заболеваемости

По данным Национального канцер-реестра, в Украине ежегодно выявляют более 100 000 случаев заболевания злокачественными новообразованиями.

Наиболее распространенными злокачественными новообразованиями у женщин являются рак молочной железы (22.2%), рак тела матки (10.1%), тогда как у мужчин — рак предстательной железы (14.9%), трахеи, бронхов, легких (13.3%).

Кроме того, с 1 января 2025 года в Украине действует приказ Минздрава о порядке скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака, а также мониторинга состояния здоровья пациентов из групп риска.

Ранняя диагностика, или что нужно знать о раке каждому

В обществе до сих пор распространено представление, что ранняя диагностика онкологии — это перечень обследований, которые нужно проходить "на всякий случай". Однако медицинская логика работает иначе: рак — это не одна болезнь, а целая группа различных заболеваний, каждое из которых имеет свои факторы риска и методы выявления, говорит врач-онколог Андрей Гардашников.

Слово "рак" – это очень широкое понятие. Нет и не может быть одного анализа или одного обследования, которое бы показало, что у человека нет ни одного онкологического заболевания. Это десятки разных болезней, и подход к диагностике каждой из них отличается. Именно поэтому не существует универсального обследования "на рак" - объясняет врач.

Ключевой фигурой в вопросах профилактики и раннего выявления онкологии врач называет семейного врача. Именно он оценивает возраст, образ жизни, наследственность и имеющиеся факторы риска и определяет, нужны ли человеку скрининговые обследования.

Стоит не самостоятельно назначать себе анализы, а обращаться к семейному врачу. Он работает по утвержденным программам скрининга и может определить, какие обследования целесообразны именно для этого человека, а какие нет. Скрининги существуют не "от рака вообще", а для конкретных онкологических заболеваний и конкретных групп риска - подчеркивает врач.

В то же время существуют так называемые визуальные или доступные для самонаблюдения формы рака. Именно внимательность к собственному телу может стать первым шагом к ранней диагностике.

Есть формы рака, которые человек может заподозрить самостоятельно. Например, рак молочной железы часто выявляют благодаря самообследованию, когда женщина замечает уплотнение. То же самое и с раком кожи – изменения родинок, появление новообразований. Но даже в таких случаях окончательный диагноз может установить только врач после полноценного обследования - объясняет онколог.

Отдельная проблема – страх перед самим диагнозом. По словам Андрея Гардашникова, именно психологический барьер часто становится причиной позднего обращения, когда болезнь уже находится на запущенной стадии.

Люди боятся не столько болезни, сколько слова "рак". Они откладывают визит к врачу, потому что думают, что если не знать, то вроде бы и проблемы нет. Но онкология – это не приговор. Многие формы рака на ранних стадиях успешно лечатся или переходят в контролируемое состояние - подчеркивает Андрей Гардашников.

"Для людей рак остается эмоционально травматичным, эта болезнь пугает даже своим названием. Несмотря на то, что нельзя говорить, что онкологические болезни являются однозначным приговором. И несмотря на то, что существует множество других болезней, которые могут нести не меньшие риски. Мало того, мы можем говорить, что все люди – разные. И немало примеров успешного лечения рака."

Важной особенностью онкологических заболеваний является и то, что на ранних стадиях большинство из них не дают никаких симптомов. Именно поэтому люди часто не подозревают о болезни, пока она не начинает прогрессировать.

На начальных стадиях рак в большинстве случаев ничем себя не проявляет. Очень часто врачи выявляют онкологические болезни на ранних стадиях случайно – во время обследований, которые проводились по совершенно другим причинам. Это одна из причин, почему не стоит ждать симптомов, а нужно работать с профилактикой - отмечает Андрей Гардашников.

Помимо обследований, важную роль играют факторы риска, многие из которых зависят от образа жизни, говорит заместитель директора по хирургической помощи КНП КМКОЦ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Осинский. Среди наиболее распространенных: курение, употребление алкоголя, избыточный вес, малоподвижность, инфекции, воздействие ультрафиолета, хронический стресс и несбалансированное питание. Часть из них человек может контролировать самостоятельно.

Человек реально может повлиять на многие факторы риска: контролировать вес, не курить, не употреблять алкоголь, изменить подход к питанию, больше двигаться, пройти вакцинацию от вируса папилломы человека и гепатитов. Также важно ограничивать влияние стресса и искать позитивные эмоции - объясняет профессор.

Врач подчеркивает, что ждать планового осмотра стоит не всегда. Существуют симптомы, при появлении которых необходимо немедленно обратиться к специалисту, даже если недавно человек проходил обследование. Речь идет об общих изменениях состояния здоровья, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

Надо обращать внимание на немотивированную постоянную слабость, стойкую анемию, кровянистые выделения из влагалища или при дефекации, тошноту, отсутствие аппетита, резкое снижение массы тела, а также травмирование родинки или изменение ее формы или цвета. В таких случаях лучше обратиться к врачу сразу и не ждать следующего профосмотра - подчеркивает Дмитрий Осинский.

