"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 17806 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 14242 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 18089 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 32464 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 48133 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38800 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36737 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33903 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21344 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Поврежденный во время ракетной атаки на Охматдет детский корпус Кардиоцентра полностью восстановлен

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Детский корпус столичного Центра кардиологии и кардиохирургии, поврежденный во время ракетной атаки, полностью восстановлен. Он принимает маленьких пациентов для кардиохирургических вмешательств и диагностики.

Поврежденный во время ракетной атаки на Охматдет детский корпус Кардиоцентра полностью восстановлен

Детский корпус столичного Центра кардиологии и кардиохирургии по адресу ул. Вячеслава Черновола, 28/1, который был поврежден во время ракетной атаки на Охматдет полтора года назад, сегодня полностью восстановлен и работает на полную мощность, сообщает УНН со ссылкой на Центр.

Как отметил медицинский директор Центра и кардиохирург Андрей Максименко, здание снова принимает маленьких пациентов для проведения сложных кардиохирургических вмешательств, а также высокоточной диагностики на современном оборудовании КТ и МРТ.

Работа учреждения не прекращается даже во время воздушных тревог или отключений света, ведь спасение детских сердец невозможно поставить на паузу.

Для мам маленьких пациентов в корпусе созданы все условия, чтобы они могли находиться рядом с детьми в комфорте и безопасности на каждом этапе лечения. В Центре поблагодарили партнеров за помощь в восстановлении и поддержке стабильной работы медиков.

Напомним

Недавно Президент наградил генерального директора Центра кардиологии и кардиохирургии, кардиохирурга Георгия Маньковского орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Лилия Подоляк

