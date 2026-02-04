Поврежденный во время ракетной атаки на Охматдет детский корпус Кардиоцентра полностью восстановлен

Детский корпус столичного Центра кардиологии и кардиохирургии по адресу ул. Вячеслава Черновола, 28/1, который был поврежден во время ракетной атаки на Охматдет полтора года назад, сегодня полностью восстановлен и работает на полную мощность, сообщает УНН со ссылкой на Центр.

Как отметил медицинский директор Центра и кардиохирург Андрей Максименко, здание снова принимает маленьких пациентов для проведения сложных кардиохирургических вмешательств, а также высокоточной диагностики на современном оборудовании КТ и МРТ.

Работа учреждения не прекращается даже во время воздушных тревог или отключений света, ведь спасение детских сердец невозможно поставить на паузу.

Для мам маленьких пациентов в корпусе созданы все условия, чтобы они могли находиться рядом с детьми в комфорте и безопасности на каждом этапе лечения. В Центре поблагодарили партнеров за помощь в восстановлении и поддержке стабильной работы медиков.

Напомним

Недавно Президент наградил генерального директора Центра кардиологии и кардиохирургии, кардиохирурга Георгия Маньковского орденом князя Ярослава Мудрого V степени.