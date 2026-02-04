$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 11095 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 6416 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 12042 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 27162 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 44810 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 36757 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36255 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33432 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21125 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит дитячий корпус Кардіоцентру повністю відновлено

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Дитячий корпус столичного Центру кардіології та кардіохірургії, пошкоджений під час ракетної атаки, повністю відновлений. Він приймає маленьких пацієнтів для кардіохірургічних втручань та діагностики.

Пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит дитячий корпус Кардіоцентру повністю відновлено

Дитячий корпус столичного Центру кардіології та кардіохірургії за адресою вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, що був пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит півтора року тому, сьогодні повністю відновлений і працює на повну потужність, повідомляє УНН з посиланням на Центр

Як зазначив медичний директор Центру та кардіохірург Андрій Максименко, будівля знову приймає маленьких пацієнтів для проведення складних кардіохірургічних втручань, а також високоточної діагностики на сучасному обладнанні КТ і МРТ.

Робота закладу не припиняється навіть під час повітряних тривог чи вимкнень світла, адже порятунок дитячих сердець неможливо поставити на паузу.

Для мам маленьких пацієнтів у корпусі створені всі умови, щоб вони могли перебувати поруч із дітьми в комфорті та безпеці на кожному етапі лікування.У Центрі подякували партнерам за допомогу у відбудові та підтримці стабільної роботи медиків.

Нагадаємо

Нещодавно Президент нагородив генерального директора Центру кардіології та кардіохірургії, кардіохірурга Георгія Маньковського орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Лілія Подоляк

