Пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит дитячий корпус Кардіоцентру повністю відновлено
Київ • УНН
Дитячий корпус столичного Центру кардіології та кардіохірургії, пошкоджений під час ракетної атаки, повністю відновлений. Він приймає маленьких пацієнтів для кардіохірургічних втручань та діагностики.
Дитячий корпус столичного Центру кардіології та кардіохірургії за адресою вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, що був пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит півтора року тому, сьогодні повністю відновлений і працює на повну потужність, повідомляє УНН з посиланням на Центр.
Як зазначив медичний директор Центру та кардіохірург Андрій Максименко, будівля знову приймає маленьких пацієнтів для проведення складних кардіохірургічних втручань, а також високоточної діагностики на сучасному обладнанні КТ і МРТ.
Робота закладу не припиняється навіть під час повітряних тривог чи вимкнень світла, адже порятунок дитячих сердець неможливо поставити на паузу.
Для мам маленьких пацієнтів у корпусі створені всі умови, щоб вони могли перебувати поруч із дітьми в комфорті та безпеці на кожному етапі лікування.У Центрі подякували партнерам за допомогу у відбудові та підтримці стабільної роботи медиків.
Нагадаємо
Нещодавно Президент нагородив генерального директора Центру кардіології та кардіохірургії, кардіохірурга Георгія Маньковського орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.