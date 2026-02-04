Пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит дитячий корпус Кардіоцентру повністю відновлено

Дитячий корпус столичного Центру кардіології та кардіохірургії за адресою вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, що був пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит півтора року тому, сьогодні повністю відновлений і працює на повну потужність, повідомляє УНН з посиланням на Центр.

Як зазначив медичний директор Центру та кардіохірург Андрій Максименко, будівля знову приймає маленьких пацієнтів для проведення складних кардіохірургічних втручань, а також високоточної діагностики на сучасному обладнанні КТ і МРТ.

Робота закладу не припиняється навіть під час повітряних тривог чи вимкнень світла, адже порятунок дитячих сердець неможливо поставити на паузу.

Для мам маленьких пацієнтів у корпусі створені всі умови, щоб вони могли перебувати поруч із дітьми в комфорті та безпеці на кожному етапі лікування.У Центрі подякували партнерам за допомогу у відбудові та підтримці стабільної роботи медиків.

Нагадаємо

Нещодавно Президент нагородив генерального директора Центру кардіології та кардіохірургії, кардіохірурга Георгія Маньковського орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.