Лікарів столичного Центру кардіології та кардіохірургії нагородили державними орденами

11:04
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло 23 січня, 04:26
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів 23 січня, 04:36
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф 23 січня, 05:00
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів 05:24
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста 09:20
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом 22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність 22 січня, 14:43
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко 22 січня, 10:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Ґренландія
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка 22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року 21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині 21 січня, 18:19
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею 21 січня, 15:49
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій 21 січня, 12:13
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Лікарів столичного Центру кардіології та кардіохірургії нагородили державними орденами

Київ

 • 68 перегляди

Генерального директора Центру кардіології та кардіохірургії Георгія Маньковського нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а його заступника Сергія Варбанця – орденом "За заслуги" III ступеня. Відзнаки присуджено за значний особистий внесок у державне будівництво та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Лікарів столичного Центру кардіології та кардіохірургії нагородили державними орденами
Фото: www.facebook.com/cardio.org.ua

До Дня Соборності України державними нагородами відзначили представників медичної сфери. Відповідно до указу Президента України, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено генерального директора столичного Центру кардіології та кардіохірургії Георгія Маньковського, а орденом "За заслуги" III ступеня - заступника директора Центру, лікаря Сергія Варбанця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фейсбук - сторінку центру.

Деталі

Державні відзнаки присуджено за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, вагомі трудові досягнення та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Георгій Маньковський очолює столичний Центр кардіології та кардіохірургії - провідну медичну установу України у сфері лікування серцево-судинних захворювань. У Центрі щороку проводять тисячі складних операцій, зокрема новонародженим із критичними вадами серця.

У коментарі з нагоди нагородження Маньковський подякував за високу державну оцінку та зазначив, що сприймає її як визнання роботи всього колективу медиків Центру. За його словами, кожне врятоване життя є результатом спільної щоденної праці лікарів, медсестер і всіх працівників закладу.

Наша робота - це боротьба за життя на кожному етапі: від складних операцій немовлятам у відбудованому дитячому корпусі до створення Ветеранського простору, де ми піклуємося про серця наших захисників і ветеранів. Кожне врятоване серце - це внесок у спільне майбутнє України

- зазначив Маньковський.

У Центрі наголошують, що медичну допомогу тут отримують пацієнти з усіх регіонів України, незалежно від місця проживання чи обставин.

Довідка

Георгій Маньковський - український лікар-кардіолог вищої категорії, інтервенційний кардіолог, заслужений лікар України, керівник Центру кардіології та кардіохірургії. Народився 21 березня 1987 року в Києві. Представник багатопоколінної лікарської династії Маньковських, яка з XIX століття працює у сфері медицини та має репутацію однієї з провідних медичних родин країни. Початок династії пов’язують із Микитою Маньковським - військовим лікарем і представником дворянського роду.

Сергій Варбанець - кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Трудову діяльність розпочав у 2004 році в комунальній установі "Міська клінічна лікарня № 10" м. Одеси на посаді лікаря­- хірурга. З 2015 року - завідувач відділення вроджених та набутих вад серця у підлітків та дорослих Центру кардіологів та кардіохірургії.

Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі Шалімова 22.01.26, 10:25

Євген Устименко

Суспільство Київ Здоров'я
Війна в Україні
Україна
Одеса
Київ