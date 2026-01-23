Лікарів столичного Центру кардіології та кардіохірургії нагородили державними орденами

Фото: www.facebook.com/cardio.org.ua

До Дня Соборності України державними нагородами відзначили представників медичної сфери. Відповідно до указу Президента України, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено генерального директора столичного Центру кардіології та кардіохірургії Георгія Маньковського, а орденом "За заслуги" III ступеня - заступника директора Центру, лікаря Сергія Варбанця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фейсбук - сторінку центру.

Деталі

Державні відзнаки присуджено за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, вагомі трудові досягнення та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Георгій Маньковський очолює столичний Центр кардіології та кардіохірургії - провідну медичну установу України у сфері лікування серцево-судинних захворювань. У Центрі щороку проводять тисячі складних операцій, зокрема новонародженим із критичними вадами серця.

У коментарі з нагоди нагородження Маньковський подякував за високу державну оцінку та зазначив, що сприймає її як визнання роботи всього колективу медиків Центру. За його словами, кожне врятоване життя є результатом спільної щоденної праці лікарів, медсестер і всіх працівників закладу.

Наша робота - це боротьба за життя на кожному етапі: від складних операцій немовлятам у відбудованому дитячому корпусі до створення Ветеранського простору, де ми піклуємося про серця наших захисників і ветеранів. Кожне врятоване серце - це внесок у спільне майбутнє України - зазначив Маньковський.

У Центрі наголошують, що медичну допомогу тут отримують пацієнти з усіх регіонів України, незалежно від місця проживання чи обставин.

Довідка

Георгій Маньковський - український лікар-кардіолог вищої категорії, інтервенційний кардіолог, заслужений лікар України, керівник Центру кардіології та кардіохірургії. Народився 21 березня 1987 року в Києві. Представник багатопоколінної лікарської династії Маньковських, яка з XIX століття працює у сфері медицини та має репутацію однієї з провідних медичних родин країни. Початок династії пов’язують із Микитою Маньковським - військовим лікарем і представником дворянського роду.

Сергій Варбанець - кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Трудову діяльність розпочав у 2004 році в комунальній установі "Міська клінічна лікарня № 10" м. Одеси на посаді лікаря­- хірурга. З 2015 року - завідувач відділення вроджених та набутих вад серця у підлітків та дорослих Центру кардіологів та кардіохірургії.

