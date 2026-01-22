$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 7308 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 17207 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 32099 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 32813 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 53414 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 30821 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 49058 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 49277 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21719 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі Шалімова

Київ • УНН

 • 316 перегляди

У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова одружився важкопоранений боєць Денис з Міленою. Вони познайомились у Краматорську, а Денис отримав мінно-вибухову травму, через що йому ампутували ноги та руку.

Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі Шалімова
Фото: ННЦХТ ім. О.О. Шалімова

Працівники Національного Наукового Центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова стали свідками народження нової родини. Важкопоранений боєць одружився з дівчиною, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.

Деталі

Денис і Мілена познайомились минулого року у кав’ярні Краматорська. Денис був там по службі, а Мілена - місцева жителька. За словами юнака, вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного.

У листопаді минулого року Денис отримав важку мінно-вибухову травму, постраждали ліва рука, обидві ноги, органи черевної порожнини, око.

Врятувати кінцівки можна було б, якби пораненого вдалось вчасно евакуювати з позиції поблизу Костянтинівки. Але єдину дорогу сильно обстрілював ворог. За час ішемії (приблизно 10-12 год) у юнака трапився турнікетний синдром, почався некроз тканин, і обидві ноги та ліву руку довелось ампутувати

- йдеться в повідомленні.

Далі були операції у Харкові, а потім чоловіка переправили до Центру імені Шалімова. Денис довго знаходився у реанімаційному відділенні: поруч з ним була кохана дівчина.

Не дочекавшись виписки, закохані вирішили одружитися просто на території нашої лікарні у минулу суботу. Це історія не лише про кохання, а й про силу духу, вірність і підтримку. Про рішення бути разом - попри біль, випробування і невизначеність

- повідомили в центрі.

Як Центр Шалімова долає імунні бар’єри: секрети успішних трансплантацій27.11.25, 13:33 • 2480 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Шлюб
Костянтинівка
Краматорськ
Харків