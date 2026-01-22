Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі Шалімова

Фото: ННЦХТ ім. О.О. Шалімова

Працівники Національного Наукового Центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова стали свідками народження нової родини. Важкопоранений боєць одружився з дівчиною, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.

Деталі

Денис і Мілена познайомились минулого року у кав’ярні Краматорська. Денис був там по службі, а Мілена - місцева жителька. За словами юнака, вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного.

У листопаді минулого року Денис отримав важку мінно-вибухову травму, постраждали ліва рука, обидві ноги, органи черевної порожнини, око.

Врятувати кінцівки можна було б, якби пораненого вдалось вчасно евакуювати з позиції поблизу Костянтинівки. Але єдину дорогу сильно обстрілював ворог. За час ішемії (приблизно 10-12 год) у юнака трапився турнікетний синдром, почався некроз тканин, і обидві ноги та ліву руку довелось ампутувати - йдеться в повідомленні.

Далі були операції у Харкові, а потім чоловіка переправили до Центру імені Шалімова. Денис довго знаходився у реанімаційному відділенні: поруч з ним була кохана дівчина.

Не дочекавшись виписки, закохані вирішили одружитися просто на території нашої лікарні у минулу суботу. Це історія не лише про кохання, а й про силу духу, вірність і підтримку. Про рішення бути разом - попри біль, випробування і невизначеність - повідомили в центрі.

