Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі Шалімова
Київ • УНН
У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова одружився важкопоранений боєць Денис з Міленою. Вони познайомились у Краматорську, а Денис отримав мінно-вибухову травму, через що йому ампутували ноги та руку.
Працівники Національного Наукового Центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова стали свідками народження нової родини. Важкопоранений боєць одружився з дівчиною, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ННЦХТ ім. О.О. Шалімова.
Деталі
Денис і Мілена познайомились минулого року у кав’ярні Краматорська. Денис був там по службі, а Мілена - місцева жителька. За словами юнака, вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного.
У листопаді минулого року Денис отримав важку мінно-вибухову травму, постраждали ліва рука, обидві ноги, органи черевної порожнини, око.
Врятувати кінцівки можна було б, якби пораненого вдалось вчасно евакуювати з позиції поблизу Костянтинівки. Але єдину дорогу сильно обстрілював ворог. За час ішемії (приблизно 10-12 год) у юнака трапився турнікетний синдром, почався некроз тканин, і обидві ноги та ліву руку довелось ампутувати
Далі були операції у Харкові, а потім чоловіка переправили до Центру імені Шалімова. Денис довго знаходився у реанімаційному відділенні: поруч з ним була кохана дівчина.
Не дочекавшись виписки, закохані вирішили одружитися просто на території нашої лікарні у минулу суботу. Це історія не лише про кохання, а й про силу духу, вірність і підтримку. Про рішення бути разом - попри біль, випробування і невизначеність
Як Центр Шалімова долає імунні бар’єри: секрети успішних трансплантацій27.11.25, 13:33 • 2480 переглядiв