Врачей столичного Центра кардиологии и кардиохирургии наградили государственными орденами

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Генеральный директор Центра кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а его заместитель Сергей Варбанец – орденом "За заслуги" III степени. Награды присуждены за значительный личный вклад в государственное строительство и добросовестное выполнение профессионального долга.

Врачей столичного Центра кардиологии и кардиохирургии наградили государственными орденами
Фото: www.facebook.com/cardio.org.ua

Ко Дню Соборности Украины государственными наградами отметили представителей медицинской сферы. Согласно указу Президента Украины, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден генеральный директор столичного Центра кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский, а орденом "За заслуги" III степени - заместитель директора Центра, врач Сергей Варбанец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фейсбук - страницу центра.

Детали

Государственные награды присуждены за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, весомые трудовые достижения и добросовестное выполнение профессионального долга.

Георгий Маньковский возглавляет столичный Центр кардиологии и кардиохирургии - ведущее медицинское учреждение Украины в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В Центре ежегодно проводят тысячи сложных операций, в том числе новорожденным с критическими пороками сердца.

В комментарии по случаю награждения Маньковский поблагодарил за высокую государственную оценку и отметил, что воспринимает ее как признание работы всего коллектива медиков Центра. По его словам, каждая спасенная жизнь является результатом совместного ежедневного труда врачей, медсестер и всех работников учреждения.

Наша работа - это борьба за жизнь на каждом этапе: от сложных операций младенцам в отстроенном детском корпусе до создания Ветеранского пространства, где мы заботимся о сердцах наших защитников и ветеранов. Каждое спасенное сердце - это вклад в общее будущее Украины

- отметил Маньковский.

В Центре подчеркивают, что медицинскую помощь здесь получают пациенты из всех регионов Украины, независимо от места жительства или обстоятельств.

Справка

Георгий Маньковский - украинский врач-кардиолог высшей категории, интервенционный кардиолог, заслуженный врач Украины, руководитель Центра кардиологии и кардиохирургии. Родился 21 марта 1987 года в Киеве. Представитель многопоколенной врачебной династии Маньковских, которая с XIX века работает в сфере медицины и имеет репутацию одной из ведущих медицинских семей страны. Начало династии связывают с Никитой Маньковским - военным врачом и представителем дворянского рода.

Сергей Варбанец - кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины. Трудовую деятельность начал в 2004 году в коммунальном учреждении "Городская клиническая больница № 10" г. Одессы на должности врача-хирурга. С 2015 года - заведующий отделением врожденных и приобретенных пороков сердца у подростков и взрослых Центра кардиологов и кардиохирургии.

История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре Шалимова22.01.26, 10:25 • 10397 просмотров

