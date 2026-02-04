$43.190.22
50.950.04
ukenru
Ексклюзив
15:39 • 58 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 1576 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
14:49 • 4084 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ
10:29 • 13980 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 22374 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 18040 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21395 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35236 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50381 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 40079 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
76%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 34715 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 22298 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 40339 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 19949 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 11954 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 19966 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 55811 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 57151 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 96096 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 104400 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 92 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 2098 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 25852 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 25531 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 28149 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному

Київ • УНН

 • 58 перегляди

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Лікарі нагадують про важливість профілактики, ранньої діагностики та розвінчують міфи про онкологічні захворювання.

Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному

Щороку, 4 лютого у світі  відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Його мета - підвищити обізнаність про онкологічні захворювання, нагадати про важливість профілактики та ранньої діагностики, а також, аби підтримати людей, які живуть із цим діагнозом. Деталніше про онкологічні захворювання, підходи до раннього виявлення та про те, як вберегти себе, розповіли журналістці УНН лікар-онколог Андрій Гардашніков та заступник директора з хірургічної допомоги КНП КМКОЦ, доктор медичних наук, професор Дмитро Осинський.

Як виникає рак

Наше тіло складається з трильйонів клітин, які утворюють тканини. Кожна клітина має ядро з генами, розміщеними на хромосомах. Саме гени вказують клітині коли їй рости, працювати, ділитися та помирати. У нормі клітини дотримуються цих інструкцій і ми залишаємося здоровими.

Однак, коли відбуваються раптові зміни в молекулі ДНК або вона пошкоджується, це називається – мутація. Якщо виникає пошкодження ділянки важливого гену, то це спричиняє мутацію цього гену. Мутовані гени не працюють правильно, адже інструкції в їхній ДНК плутаються. Це може призвести до того, що клітини, які мають відпочивати починають активно ділитися, а їхня кількість – безконтрольно рости. Такі атипові мутовані клітини, зовсім не схожі на нормальні, формують ракову пухлину, пояснює  центр громадського здоров’я МОЗ України.

Статистистика захворюваності

За даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно виявляють понад 100 000 випадків захворювання на злоякісні новоутворення. 

Найбільш поширеними злоякісними новоутвореннями у жінок є грудна залоза (22.2%), тіло матки (10.1%), тоді як у чоловіків передміхурова залоза (14.9%), трахея, бронхи, легеня (13.3%), 

Крім того, З 1 січня 2025 року в Україні, діє наказ МОЗ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, раку шийки матки та колоректального раку, а також моніторингу стану здоров’я пацієнтів з груп ризику. 

Рання діагностика, або що потрібно знати про рак кожному

У суспільстві досі поширене уявлення, що рання діагностика онкології - це перелік обстежень, які потрібно проходити "про всяк випадок". Проте медична логіка працює інакше: рак - це не одна хвороба, а ціла група різних захворювань, кожне з яких має свої фактори ризику та методи виявлення, каже лікар-онколог Андрій Гардашніков.

Слово "рак" – це дуже широке поняття. Немає і не може бути одного аналізу або одного обстеження, яке б показало, що в людини немає жодного онкологічного захворювання. Це десятки різних хвороб, і підхід до діагностики кожної з них відрізняється. Саме тому не існує універсального обстеження "на рак

- пояснює лікар.

Ключовою фігурою у питаннях профілактики та раннього виявлення онкології лікар називає сімейного лікаря. Саме він оцінює вік, спосіб життя, спадковість та наявні фактори ризику і визначає, чи потрібні людині скринінгові обстеження.

Варто не самостійно призначати собі аналізи, а звертатися до сімейного лікаря. Він працює за затвердженими програмами скринінгу і може визначити, які обстеження доцільні саме для цієї людини, а які ні. Скринінги існують не "від раку взагалі", а для конкретних онкологічних захворювань і конкретних груп ризику

- наголошує лікар.

Водночас існують так звані візуальні або доступні для самоспостереження форми раку. Саме уважність до власного тіла може стати першим кроком до ранньої діагностики.

Є форми раку, які людина може запідозрити самостійно. Наприклад, рак молочної залози часто виявляють завдяки самообстеженню, коли жінка помічає ущільнення. Так само і з раком шкіри – зміни родимок, поява новоутворень. Але навіть у таких випадках остаточний діагноз може встановити лише лікар після повноцінного обстеження

- пояснює онколог.

Окрема проблема – страх перед самим діагнозом. За словами Андрія Гардашнікова, саме психологічний бар’єр часто стає причиною пізнього звернення, коли хвороба вже перебуває на занедбаній стадії.

Люди бояться не стільки хвороби, скільки слова "рак". Вони відкладають візит до лікаря, бо думають, що якщо не знати, то ніби й проблеми немає. Але онкологія – це не вирок. Багато форм раку на ранніх стадіях успішно лікуються або переходять у контрольований стан

- наголошує Андрій Гардашніков.

"Для людей залишається емоційно травматичним рак, ця хвороба лякає навіть своєю назвою. Попри те, що не можна казати, що онкологічні хвороби є однозначним вироком. І попри те, що існує безліч інших хвороб, які можуть нести не менші ризики. Мало того, ми можемо казати, що всі люди – різні. І чимало прикладів є успішного лікування раку."

Важливою особливістю онкологічних захворювань є й те, що на ранніх стадіях більшість із них не дають жодних симптомів. Саме тому люди часто не підозрюють про хворобу, доки вона не починає прогресувати.

На початкових стадіях рак у більшості випадків нічим себе не проявляє. Дуже часто лікарі виявляють онкологічні хвороби в ранніх стадіях випадково – під час обстежень, які проводили з зовсім інших причин. Це одна з причин, чому не варто чекати симптомів, а потрібно працювати з профілактикою

- зазначає Андрій Гардашніков.

Окрім обстежень, важливу роль відіграють фактори ризику, багато з яких залежать від способу життя, каже заступник директора з хірургічної допомоги КНП КМКОЦ, доктор медичних наук, професор Дмитро  Осинський. Серед найпоширеніших: паління, вживання алкоголю, надлишкова вага, малорухомість, інфекції, вплив ультрафіолету, хронічний стрес та незбалансоване харчування. Частину з них людина може контролювати самостійно.

Людина реально може вплинути на багато факторів ризику: контролювати вагу, не палити, не вживати алкоголь, змінити підхід до харчування, більше рухатися, пройти вакцинацію від вірусу папіломи людини та гепатитів. Також важливо обмежувати вплив стресу і шукати позитивні емоції

- пояснює професор.

Лікар наголошує, що чекати планового огляду варто не завжди. Існують симптоми, за появи яких необхідно негайно звернутися до спеціаліста, навіть якщо нещодавно людина проходила обстеження. Йдеться про загальні зміни стану здоров’я, які можуть свідчити про серйозні проблеми.

Треба звертати увагу на немотивовану постійну слабкість, стійку анемію, кров’янисті виділення з піхви або під час дефекації, нудоту, відсутність апетиту, різке зниження маси тіла, а також травмування родимки чи зміну її форми або кольору. У таких випадках краще звернутися до лікаря одразу і не чекати наступного профогляд

- наголошує Дмитро Осинський.

Пошкоджений під час ракетної атаки на Охматдит дитячий корпус Кардіоцентру повністю відновлено04.02.26, 14:54 • 1846 переглядiв

Алла Кіосак

Здоров'я
Карцинома
Україна