Россия должна продолжать делать шаги, которые сделают жизнь в Великобритании "максимально невыносимой". Об этом заявил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.

Детали

В частности, Медведев прокомментировал заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о безоговорочной поддержке Украины, исказив название Королевства.

Новый премьер Мелкобритании Бернем заявил о поддержке Украины. Здесь, конечно, ничего нового. Важно другое: наша задача - продолжать делать всё, чтобы жизнь на островке, который пока не утонул, была максимально невыносимой. Здесь годится всё: энергетические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Всё, что угодно. Хотя лучше всего подходит всё-таки комплекс "Посейдон" - написал Медведев.

Напомним

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о непоколебимой поддержке Украины. Он заверил, что будет на 100% с Украиной, как и предыдущий премьер.

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