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БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок

Киев • УНН

 • 1754 просмотра

В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове. Погибли два человека, среди них 10-летний ребенок, есть раненые.

БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
Фото: t.me/bryzynskyi

В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник атаковал супермаркет АТБ в районе ЗАЗ. В результате удара погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на супермаркет АТБ в районе ЗАЗ.

Враг днем атаковал супермаркет АТБ. В результате удара погибли два человека, среди них - 10-летний ребенок. Еще четверо человек получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии

- говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Позже количество пострадавших возросло до 7 человек.

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Алла Киосак

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