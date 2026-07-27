Враг атаковал Днепр, повреждены дома и автомобили
Киев • УНН
Утром 27 июля враг атаковал Днепр, вызвав возгорание частного домовладения. Взрывной волной повреждены окна многоэтажек, автомобили и магазин.
Враг утром в понедельник, 27 июля, атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки произошло возгорание на территории частного домовладения.
Взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажках. Повреждены также автомобили и магазин
Позже он уточнил, что этой ночью силы ПВО в разных районах Днепропетровской области сбили 15 вражеских БпЛА.
Напомним
16 июля российские войска нанесли удар по Днепру. Повреждены склады логистической компании.
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