Враг атаковал Днепр, повреждены дома и автомобили

Враг утром в понедельник, 27 июля, атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки произошло возгорание на территории частного домовладения.

Взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажках. Повреждены также автомобили и магазин - констатировал Ганжа.

Позже он уточнил, что этой ночью силы ПВО в разных районах Днепропетровской области сбили 15 вражеских БпЛА.

Напомним

16 июля российские войска нанесли удар по Днепру. Повреждены склады логистической компании.

В Днепре в результате вражеской атаки поврежден терминал "Новой почты"